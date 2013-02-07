خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار حوزه رسانه و مطبوعات این هفته را با خبر حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در ایران برای پوشش راهپیمایی 22 بهمن آغاز می‌کنیم.

صباغ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران روز یکشنبه در نشست هماهنگی کمیته ترافیک راهپیمایی 22 بهمن با بیان اینکه رسانه ها سهم بزرگی در انعکاس این رویداد دارند، تصریح کرد: در مراسم امسال یک‌هزار و 200 خبرنگار از رسانه های داخلی و خارجی به همراه یک هزار و 500 عکاس حضور دارند. حضور دو هزار و 700 خبرنگار و عکاس باعث می شود تا این حضور میلیونی با انعکاس خوب آنها جلوه بهتری یابد.

یارانه مطبوعات چه شد؟

دومین خبر مطبوعاتی که در این گزارش بررسی می‌شود، گزارش مستندی است که خبرنگار مهر طی روزهای این هفته درباره یارانه مطبوعات تهیه کرده است. این گزارش طی روزهای این هفته منتشر شد و به این موضوع اشاره داشت که در حالی که دومین ماه از فصل زمستان هم در حال سپری شدن است، یارانه مربوط به سه ماهه سوم سال هنوز پرداخت نشده است.

آبان ماه امسال بود که 50 درصد یارانه مطبوعات سراسری پرداخت شد. این رقم در واقع مربوط به یارانه 3 ماهه دوم سال 1391 بود. با این‌که در حال سپری کردن دومین ماه از فصل زمستان هستیم، یارانه مربوط به سه ماهه سوم هنوز پرداخت نشده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرماه امسال با اشاره به تاکید رئیس جمهور در مورد پرداخت یارانه مطبوعات، از اختصاص این یارانه به اهالی مطبوعات تا پایان سال جاری خبر داده بود.

سیدمحمد حسینی در عین حال از تلاش مجموعه وزارت ارشاد و دست‌اندرکاران حوزه مطبوعات برای رفع این مشکلات سخن گفته بود. در نهایت وزیر ارشاد هفته گذشته اعلام کرد: ان‌شاءالله اواخر اسفند یارانه مطبوعات پرداخت می‌شود. محمدجعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره زمان پرداخت یارانه مطبوعات به خبرنگار مهر گفت: آقای وزیر قول داده‌اند که تلاش کنند و ما هم داریم تلاش می‌کنیم که ان‌شاءالله این مسئله تا آخر امسال محقق شود.

زمان برگزاری اولین نمایشگاه نشریات تخصصی مشخص شد

این خبر هم طی روزهای این هفته روی خروجی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفت. به این ترتیب، اولین نمایشگاه سراسری نشریات تخصصی 14 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گشایش می‌یابد.

در این نمایشگاه که از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، بیش از 100 نشریه علمی - پژوهشی و علمی ترویجی در حوزه‌های گوناگون شامل علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، فنی مهندسی و هنر حضور خواهند یافت.

برگزاری بیش از 21 نشست تخصصی در مورد مسائل مختلف نشریات تخصصی با حضور کارشناسان برجسته حوزه رسانه و علوم مختلف از جمله برنامه‌های جنبی این نمایشگاه به شمار می‌رود. این نمایشگاه به مدت یک هفته در سالن حجاب این مرکز برگزار خواهد شد. پیشتر محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد در گفتگویی با خبرنگار مهر از برگزاری این نمایشگاه در اسفند امسال خبر داده بود.

«رادیو داستان» راه‌اندازی شد

مدیرمسئول رادیو اینترنتی داستان از آغاز به کار این رادیو خبر داد و گفت: رادیو داستان یک رادیوی اینترنتی است که به طور هفتگی در زمینه ادبیات داستانی به تولید و پخش برنامه می‌پردازد.

محموجواد جزینی در گفتگویی که این هفته با خبرنگار مهر داشت، در این باره گفت: این رادیو نهادی مستقل و مردمی است که تمام برنامه‌ها وفعالیت‌های آن با مشارکت داوطلبانه اعضا در این رسانه و دوستداران ادبیات داستانی شکل می‌گیرد. «رادیو داستان» با سردبیری «روح الله کریمی» و هردوهفته یک بار، برنامه‌های خود را پخش می‌کند.

جزینی هدف از تاسیس رادیو داستان را از ایجاد فضای ادبی مناسب جهت ارتقاء سطح گفتمان ادبی، ایجاد زمینه مناسب برای تجلی و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها در حوزه داستان‌نویسی، انتشار مقاله‌های علمی، پژوهشی، تحلیلی در زمینه ادبیات داستانی و ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات در این زمینه نامید.

تشکیل اتاق خبر برای رصد اخبار قرآنی رسانه‌ها

روز دوشنبه 16 بهمن بود که معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران از تشکیل اتاق خبر قرآنی در این مرکز به منظور رصد اخبار قرآنی رسانه‌های کشور خبر داد.

محمد‌صادق افراسیابی معاون فرهنگی، مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران از تشکیل اتاق خبر قرآنی در دبیرخانه جشنواره نشریات دیجیتال و مکتوب قرآنی خبر داد و تاکید کرد: با تشکیل اتاق خبر قرآنی هر روز اخباری با محوریت قرآن وعترت برای رسانه‌ها تولید و ارسال می‌شود و گاهی اوقات هم صرفا سوژه‌های مناسب خبری را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم تا هر رسانه بر اساس ظرفیت‌های خود اقدام به تولید محتوا کند.

افراسیابی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی و همه نخبگان عرصه ارتباطات و رسانه درخواست کرد تا پیشنهادهای خود را برای ترسیم مدل ارتباط با رسانه‌های جشنواره نشریات مکتوب و دیجیتال قرآنی آیات تا پایان هفته به دبیرخانه جشنواره آیات به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان نجات‌اللهی شمالی، کوچه زبرجد، پلاک 4، دفتر توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی استان تهران ارسال کنند.

وی گفت: ترسیم مدل ارتباط با رسانه‌های جشنواره مکتوب و دیجیتال قرآنی آیات پایان راه نیست، بلکه باید مقدمه‌ای برای طراحی نقشه مهندسی مفاهیم قرآنی در رسانه‌های جمعی و ترسیم چشم انداز قرآن در رسانه‌های جمعی باشد.