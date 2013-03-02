سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی درباره زمان واریز یارانه مطبوعات اظهارکرد: یارانه را سعی می کنیم تا پایان سال و به اندازه‌ای که در توانمان است به مطبوعات و رسانه‌ها بدهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا انتشار عکس افرادی نظیر سیدمحمد خاتمی در صفحه اول روزنامه‌ها منعی دارد، چرا که بعضا مشاهده شده به روزنامه‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، تذکر داده شده است، افزود: اجازه بدهید در این زمینه اطلاع کسب کنم، بعد از آن پاسخ می‌دهم.

وزیر ارشاد در پاسخ به سئوال دیگری درباره شکایت این وزارتخانه از یک روزنامه به دلیل انتشار کاریکاتوری از رئیس جمهور تصریح کرد: بنده در جلسه ای که با این موضوع و چند روز پیش برگزار شد، حضور نداشته‌ام.