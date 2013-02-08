افتتاح طرح توسعه گازرسانی به شهرهای کنگان و بنک و سیراف تا خرداد 92

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس حسینی عصر پنجشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه گاز رسانی به سه شهر کنگان، بنک و سیراف اظهار داشت: پروژه‌ها و طرح‌های بسیار خوبی در زمینه گازرسانی طی دهه مبارک فجر در استان بوشهر افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی با اشاره به افتتاح 51 پروژه گازرسانی در استان بوشهر در دهه فجر، خاطرنشان ساخت: هدف از اجرای این پروژه‌ها، توسعه گازرسانی به نقاط مختلف استان بوشهر و همچنین افزایش جمعیت تحت پوشش گاز در استان است.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در ارتباط با طرح توسعه گاز رسانی به سه شهر کنگان، بنک و سیراف نیز بیان داشت: برای اجرای این طرح به طول 25کیلومتر 5/13میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌شود که این طرح تا خرداد ماه سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان با ایام مبارک دهه فجر، هشت پروژه صنعتی در استان بوشهر گازدار شدند که می‌توان به گازرسانی به شرکت نفت و گاز پارس شمالی، بیمارستان دی عسلویه، کارخانه آسفالت شهرداری بوشهر، اداره حمل و نقل پایانه‌های بوشهر اشاره کرد.

حسینی در ادامه بیان داشت: بهره‌برداری از خط انتقال گاز شهر دالکی و گازرسانی به پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای خورموج، بنک و برازجان از جمله دیگر طرح‌هایی است که همزمان با سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، به بهره‌برداری رسید.

بوستان ساحلی کوزه گری کنگان افتتاح شد



شهردار کنگان در آئین افتتاح بوستان ساحلی کوزه گری کنگان گفت: این بوستان که در زمینی به مساحت هشت‌هزار متر مربع ساخته شده است و دارای سه‌هزار متر مربع فضای سبز، پنج‌هزار متر مربع موزائیک فرش و تاسیسات مکانیکی و برقی است.

عبدالله حسینی کنگانی با بیان اینکه برای ساخت این بوستان 5/4میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، افزود: در نیمه دوم امسال عملیات عمران شهری با اعتبار هشت میلیارد تومان در مساحت 10هزار متر مربع آغاز شده است که بخشی از انها تا پایان امسال افتتاح می‌شود.

در ادامه برنامه‌های افتتاح پروژه‌های عمرانی در شهرستان کنگان، با حضور استاندار بوشهر 40 واحد مسکن مهر شهر بنک کنگان نیز افتتاح شد.

این واحدها در 10بلوک چهار واحدی ساخته شده است که برای ساخت آنها 8/12میلیارد تومان آورده متقاضی و 8/8میلیارد تومان تسهیلات اعتباری صرف شده است.

همچنین با حضور مسئولان ساخت دبیرستان علوم معارف اسلامی صدرای کنگان نیز آغاز شد. این واحد آموزشی با زیر بنای 760مترمربع در مدت یک‌سال با اعتبار 13میلیارد ریال ساخته می‌شود.