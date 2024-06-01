بیان کارنامه چهل ساله انقلاب به بانوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهمند رئیس شورای زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در حضور کارشناسان مرکز هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: ما در نظام جمهوری اسلامی چه شبکه ۸۰ میلیونی مردم و چه بدنه نظام جمهوری چند هدف و آرمان و چشم انداز نداریم. هدف و آرمان واحد اداره و حکمرانی جامعه بر اساس الگوی حکمرانی دینی است. ما باید مملکت و کشور را بر اساس حکمرانی ولایی و دینی پیش ببریم.

وی افزود: ما دولت کریمه مهدوی نیستیم اما باید در دامنه آن قله حرکت کنیم در زمینه سازی ظهور نقش آفرینی کنیم. حکمرانی دینی جورچینی است که حکمرانی دانش قطعه‌ای از حکمرانی دینی است حکمرانی امنیت، رسانه، سیاسی و … برش‌هایی از حکمرانی دینی است. در این موضوع تردیدی نداریم. حداقل سه برش برای حکمرانی دینی می‌شود در نظر گرفت که شامل برش دستگاهی یا موضوعی، برش ناظر به مسائل جغرافیایی ملی و استانی و مسائل ناظر به حوزه جنسیت می‌شود. بنابراین قرار است ما در یک فرایند هم جهت در کنار مسائل فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی مسائل خاص زنان را هم ببینیم.

فرهمند اضافه کرد: در مسیر رسیدن به آرمان واحد همه ما چه زن و چه مرد باید هماهنگ و هم جهت باشیم. همیشه گفته ام اربعین الگو ساز است باید در مدیریت و هماهنگ سازی از رویداد اربعین الگو گرفت. دولتی‌ها و مردمی‌ها باید خود را موکب ببینند.

رئیس شورای زن و خانواده شورای عالی انقلاب در ادامه با بیان اینکه در حوزه زنان چند چیز لازم داریم گفت: ایجاد احساس رضایت نسبی از کارنامه جمهوری اسلامی بوده بنابراین مردمی که قرار است با ما همراهی کنند باید بدانند کارنامه جمهوری اسلامی رضایت نسبی به همراه دارد. مقام معظم رهبری در راستای عمل به بیانیه گام دوم فرمودند چند نکته باید مد نظر قرار گیرد نخست نگاه به عظمت کار طی شده مانند مقایسه تطبیقی نگاه عمومی جامعه، وضعیت خانواده و دانشگاه‌ها، حوزه سلامت، شاخص‌های رشد علمی، دیپلماسی جهانی، امنیت، اتکا به داشته‌های نظامی، امنیت و.. است دوم نگاه به امتداد راه باقی مانده یعنی ما در وضع مطلوب نیستیم در حوزه‌های علمی، اقتصادی، تأمین اجتماعی و معیشت و حوزه زنان و خانواده خیلی کار داریم و دیگر اینکه مراقب باشیم نگاه به هر یک از این دو ما را از دیگری غافل نکند.

وی ادامه داد: در حوزه زنان اگر می‌خواهیم جمعیت فعالِ امیدوارِ کنشگرِ وسط میدانِ پا به کارِ و پا به نظامِ و پای ولایت نگاه داریم حواسمان باشد نکات را به بانوان منتقل کنیم و خانم‌ها باید برکات انقلاب را بدانند. این وضعیت که نسل جوان نمی‌داند انقلاب چکار کرده حاصل کم کاری ما است. شما نوک پیکان ارتباط با مبلغین زن و شبکه‌های زنانی هستید که نقطه تماس با مردم اند شما مماس حاکمیت با بدنه عینی اجتماع هستید. دو کتاب در این زمینه معرفی می‌شود که شامل در آمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده تألیف نیره قوی چهل سال اول انقلاب) (مطالعه توصیفی کیفی) و دیگر کارنمای چهل ساله جمهوری اسلامی در حوزه زنان و خانواده تدوین فاطمه محبی نشر شورای فرهنگی اجتماعی زنان (کمی و اماری) است که می‌طلبد مورد مطالعه قرار گیرد.

فرهمند بیان داشت: پای انقلاب باشید و کارنامه این چهل سال را برای بانوان بگویید. در این راستا قدم اول: مردم در راه طی شده انقلاب باید با پا همراه شوند، قدم دوم: مردم را پای کار انقلاب بیاورید و در امتداد راه همراه کنید. ما فرصتی نداریم، امکان فرصت سوزی نداریم و منابع مالی برای هدر رفت نداریم. اهمیت سرمایه‌های اجتماعی کاملاً برای ما روشن است. اثر خون شهیدان جدای از خسارتی که ایجاد کرده برای ما سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولتمردان به نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

رئیس شورای زن و خانواده شورای عالی انقلاب عنوان کرد: این هنر نیست که افراد هماهنگ را کنار خود نگاه داریم بلکه به میدان آوردن افراد ناهماهنگ هنر است. امام سجاد می‌فرمایند ظلم به حرف این است که به نااهلش بدهید و ظلم به اهل این است که حرف درست را در اختیارش قرار بدهید.