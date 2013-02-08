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۲۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

تکواندو نوجوانان ایران/

جام قهرمانی به البرز رفت/ رجبی فنی‌ترین تکواندوکار شد

جام قهرمانی به البرز رفت/ رجبی فنی‌ترین تکواندوکار شد

جام قهرمانی بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی کشور به نوجوانان البرزی تعلق گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 270 تکواندو کار از 29 استان کشو به مدت دو روز در خانه تکواندو برگزار شد که در نهایت  با قهرمانی تیم البرز به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات 30 تیم از سراسر کشور حضور داشتند که در پایان رقابت ها نوجوانان البرز با کسب سه نشان طلا، یک نقره و یک برنز در مکان نخست قرار گرفت، مازندران با دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز، زنجان با دو طلا و یک برنز و تهران با سه نقره و دو برنز عناوین دوم تا چهارم را بدست آوردند.

در بخش انفرادی نیز حسین حیدری از زنجان، هادی تیران ولی پور از البرز، منان بابایی از مازندران، کامران امانلو از زنجان، محمد عماد کریمی از قزوین، پوریا افشار از البرز، رامین حسینقلی زاده از البرز، دانیال صالحی مهر از مازندران، سعید رجبی از آذربایجان شرقی و آرش مختاری از فارس صاحب عنوان قهرمانی شدند.

همچنن کمیته برگزاری سعید رجبی از آذربایجان شرقی را به عنوان  فنی ترین بازیکن، غلامرضا عزیزی از تهران بهترین سرپرست، محمد رضا یاری از البرز بهترین مربی، هاشم آقایی از قم و رامین سوقیانی از گلستان بهترین داوران و تیم استان گلستان به عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی کرد.

کد مطلب 1811680

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