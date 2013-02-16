پیشنهاد جدید 1+5 به ایران/تحریم طلا را سبک تر می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پیشنهاد در ازای تعطیل شدن سایت فردو به ایران ارائه خواهد شد.

مقامات غربی به رویترز گفته اند که این پشنهاد در مذاکرات 27 فوریه که قرار است در شهر آلماتی قزاقستان میان ایران و کشورهای 1+5 برگزار شود، به مقامات ایرانی ارائه می شود.

به گفته این مقامات، پیشنهاد جدید در مقایسه با پیشنهادات سال گذشته به ایران، تحول بزرگی محسوب می شود.

این مقامات اروپایی که رویترز اشاره ای به نام آنها نکرده عنوان داشته اند که کشورهای 1+5 پیشنهاد قابل توجه دیگری به ایران ارائه نخواهند کرد و دلیل آن این است که ایرانی های خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند.

این در حالی است که "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در مذاکرات 1+5 با ایران حضور دارد، پنج شنبه شب در دیدار با "جان کری" وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود تمام تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن مذاکرات قزاقستان انجام می دهد.

از سوی دیگر عصر روز گذشته خبری منتشر شده بود که عنوان می داشت آمریکا در تلاش است تا صادرات طلای ترکیه به ایران را متوقف کند.

عصر روز گذشته رویترز در خبری در این رابطه نوشته بود: تحریم های آمریکا موجب خواهند شد تا دیگر امکان پرداخت طلا به ایران در ازای دریافت گاز از این کشور برای ترکیه فراهم نشود.

به گزارش مهر، از مدتها قبل کشورهای 1+5 از جمله آمریکا تبلیغات گسترده ای در مورد پیشنهادهای جدید خود به ایران به راه انداخته اند اما حقیقت آن است که این کشورها هیچ پیشنهاد قابل توجهی در ازای خواسته های بزرگ خود از ایران ارائه نمی دهند و به همین دلیل مذاکراتی تا کنون میان دو طرف انجام گرفته راه به جایی نبرده اند.