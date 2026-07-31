محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حاکمیت جوی نسبتاً ناپایدار در منطقه اظهار کرد: امروز آسمان استان کمی تا نیمهابری بوده و در برخی نقاط از جمله آستارا و تالش بارندگی گزارش شده است.
وی افزود: افزایش ابر، وزش باد گاهی شدید، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ برای امروز مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با تشریح الگوی هواشناسی استان گفت: از فردا تا اواخر هفته شرایط پایدار در گیلان مستقر خواهد شد و این پایداری موجب افزایش ۲ تا ۴ درجهای دما در سطح استان میشود.
وی تأکید کرد که با وجود پایداری، شکلگیری ناپایداریهای موقت و همرفتی در برخی ساعات دور از انتظار نیست و احتمال افزایش ابر و رگبار پراکنده وجود دارد.
دادرس درباره شرایط دریای کاسپین نیز گفت: امروز ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر است و این شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.
وی افزود: از فردا تا دوشنبه ارتفاع موج به ۲۰ تا ۷۰ سانتیمتر کاهش مییابد و وضعیت تا حدودی بهبود پیدا میکند، اما همچنان در برخی نواحی دریا نامناسب خواهد بود.
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