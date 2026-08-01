پایان عملیات امدادی در آبشار شیرآباد؛ ۲ مصدوم به بیمارستان منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارش وقوع دو حادثه سقوط در محدوده آبشارهای شیرآباد، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دلند به همراه تجهیزات تخصصی نجات کوهستان به محل اعزام شد.

وی افزود: به دلیل سخت‌گذر بودن مسیر دسترسی، امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، عملیات انتقال مصدومان را به‌صورت پیمایشی آغاز کردند و با رعایت کامل اصول امداد و نجات، آنان را به محل استقرار آمبولانس منتقل کردند.

حاجیلری با اشاره به وضعیت مصدومان گفت: در این حوادث، یک مرد ۲۳ ساله از ناحیه کتف چپ دچار آسیب‌دیدگی شد و مردی ۲۰ ساله نیز بر اثر سقوط، از ناحیه ستون فقرات آسیب دید. هر دو مصدوم پس از تثبیت شرایط جسمانی، برای ادامه درمان به مرکز درمانی اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در مناطق طبیعی و گردشگری، از مسافران و طبیعت‌گردان خواست از ورود به مسیرهای پرخطر و نقاط لغزنده آبشارها خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ با هلال‌احمر تماس بگیرند.