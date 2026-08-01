  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۶

۳ کشته بر اثر حملات موشکی روسیه به کی‌یف

۳ کشته بر اثر حملات موشکی روسیه به کی‌یف

منابع اوکراینی از کشته شدن دست کم ۳ نفر بر اثر حملات موشکی سهمگین روسیه به کی‌یف پایتخت اوکراین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، منابع محلی اعلام کردند حملات موشکی روسیه به پایتخت اوکراین به وقوع بیش از ده انفجار متوالی در کی یف پایتخت اوکراین منجر شده و دست کم ۳ کشته برجای گذاشته است.

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده توسط منابع محلی نشان می‌دهد که شدت این انفجارها به حدی بوده که آسمان کی‌یف در لحظه اصابت پرتابه‌ها، به‌طور ناگهانی روشن شده است. همچنین گزارش‌ها از ایجاد ستون‌های دود غلیظ بر فراز بخش‌هایی از شهر در پی این حملات حکایت دارد.

در همین راستا، شهردار کی‌یف با تأیید این حملات مدعی شد که موشک‌های بالستیک، مناطق مسکونی پایتخت را هدف قرار داده‌اند.

کد مطلب 6904744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها