200 میلیارد ریال برای ساخت ايستگاه تشکيلاتي راه آهن همدان – تهران تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمد آزاد در بازديد سرزده از تشکيلاتي راه آهن همدان- تهران اظهار داشت: اين طرح در سه فاز در حال اجرا است که مرحله نخست آن در خرداد سال آينده به بهره برداري مي رسد.

وي اضافه کرد: عمليات اجرايي طرح ايستگاه تشکيلاتي راه آهن همدان - تهران به صورت رسمي از مردادماه سال جاري آغاز شده و هم اينک با حدود 40 درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجرا است.

وي اين طرح را ايستگاه تشکلاتي غرب کشور دانست و افزود: کل قرارداد اين طرح 420 ميليارد ريال است که تاکنون 200 ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار از محل اعتبارات ملي تامين شده است.

استاندار همدان اضافه کرد: طرح ايستگاه تشکيلاتي راه آهن همدان - تهران در زميني به مساحت 110 هکتار در حال ساخت است.

آزاد اعلام کرد: با توجه به اينکه کار ريل گذاري راه آهن همدان- تهران در خرداد سال آينده به اتمام مي رسد، تلاش مي شود مرحله نخست ايستگاه تشکيلاتي اين راه آهن در همان زمان آماده بهره برداري شود تا مسافران با هيچگونه مشکلي براي تردد مواجه نشوند.

استاندار همدان گفت: مسير مجاور اين طرح به منظور تسهيل در رفت و آمد مسافران چهار بانده مي شود.