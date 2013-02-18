حمید بهمنی کارگردان "گامهای شیدایی" درباره نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه امسال گروهی به سرکردگی یک منتقد سینما در برج میلاد به تمسخر فیلمها میپرداختند و این در شان سینمای رسانه و اهالی مطبوعات و منتقدان نبوده و نیست.
وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از رسانهها نیز به آسیبشناسی این موضوع نپرداختند. در هر صورت عوامل یک فیلم برای ساخت اثر خود زحمت کشیدهاند و هر چقدر یک فیلم ضعیف باشد نباید مورد تمسخر قرار گیرد و منتقدان میتوانند با ارائه نقد خود مشکلات فیلم را مطرح کنند.
بهمنی ادامه داد: چطور فیلمهای شبهروشنفکری و غربزده مورد تمسخر این افراد قرار نمیگیرد اما با فیلمهایی که پشت آن جریان مذهبی و یا دینی وجود دارد باید مورد تمسخر این افراد قرار گیرد.
این کارگردان تاکید کرد: اگر فیلم من ضعیف است، قرار نیست با آن در سینمای رسانه جشنواره فجر توهینآمیز برخورد شود. اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند من سال دیگر اجازه نمیدهم فیلمم در سالن مطبوعات به نمایش درآید. تازه متوجه شدم که چرا برج میلاد باید سالن اهالی رسانه شود زیرا به دلیل ظرفیت بالایی که دارد هر کسی میتواند وارد آن شود. در صورتی که سینما فلسطین میتوانست گزینه بهتری برای اهالی رسانه باشد و در آن صورت فقط میزبان اهالی واقعی مطبوعاتی بود که کار فرهنگی میکنند.
وی در پایان درباره اکران "گامهای شیدایی" عنوان کرد: این فیلم برای اکران عمومی تدوین و صداگذاری مجدد خواهد شد ولی هنوز برای زمان اکران به نتیجه مشخصی نرسیدهایم.
این فیلم به موضوع اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2005 میپردازد و در خلاصه داستان آن آماده است: جولیا به خدمت ارتش ایالات متحده درآمده و تلاش دارد مدارکی را که در حین انجام وظیفه در این کشور به دست آورده است به دوست خبرنگار خود برساند. در جریان این اتفاقات یکی از پردههای سناریو آزادسازی عراق به تصویر کشیده میشود.
لوریت حنینو، بازیگر لبنانی در این فیلم در نقش یک سرباز آمریکایی بازی میکند. جمشید هاشمپور، بهنوش طباطبایی، کوروش تهامی، محمدرضا شریفینیا و فخرالدین صدیقشریف دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
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