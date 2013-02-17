صادرات هفت هزار تن ماهی مازندران به کشورهای آسیایی و اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد ظهر یکشنبه در حلسه کارگروه شیلاتی مازندران از صادرات بیش از 28 میلیون دلاری محصولات شیلاتی از استان مازندران به خارج از کشور در ده ماهه سال جاری خبر داد.

وی افزود: تا پایان دی ماه سالجاری بیش از هفت هزار و 362 تن ماهی به ارزش بالغ بر 28 میلیون دلار به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شد.

حبیب نژاد این محصولات شیلاتی را شامل،هفت هزار و. 125 تن انواع ماهی پرورشی تازه به ارزش 27 میلیون و 966 هزار دلار، 156 کیلوگرم خاویار پرورشی به ارزش 136 هزار دلار، 221 تن ماهی منجمد کیلکا به ارزش 177 هزار دلار و 17 تن گوشت ماهی خاوریاری پرورشی به ارزش 204 هزار دلار عنوان داشت.

وی با اشاره به اینکه ارزش محصولات شیلاتی صادراتی استان به خارج از کشور در ده ماهه امسال بالغ بر 28 میلیون دلار است افزود: این محصولات از شهرستان های ساری، بابل، بهشهر و آمل به کشورهای امارات، عراق، آذربایجان و ترکمنستان، فرانسه، آلمان و سوئیس صادر شد.