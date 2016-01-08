صادرات آبزیان ۷ درصد افزایش یافت

علی اکبر خدایی در گفتگو با مهر درباره قطع ارتباط برخی کشورهای عربی با ایران و تاثیر این مساله بر صادرات آبزیان، اظهارداشت: وقتی بازاری نیازمند محصول ماست نمی تواند از آن چشم پوشی کند، ضمن اینکه ما زمان تحریم نیز با این مساله مواجه بودیم اما چون کشورهای هدف نیازمند کالای ایرانی بودند، صادرات انجام می شد، بنابراین این امر تاثیری بر صادرات آبزیان نخواهد داشت و آنها خریدار خواهند بود.

وی با بیان اینکه میزان صادرات آبزیان به عربستان مقداری ناچیز بوده است، گفت: میزان صادرات آبزیان به این کشور سال گذشته ۱۶۰ هزار دلار بوده که نسبت به ۳۰۰ میلیون دلار صادرات کل ما، عددی نیست.

خدایی با اشاره به اینکه اقلام صادراتی به عربستان شامل کنسرو، ماهی تن و فیله ماهی بوده است، اضافه کرد: در میان این کشورها، بیشترین حجم صادرات آبزیان به امارات است که آنان نیز از تجارت با ما سود می برند و اگر بخواهند این رابطه را قطع کنند، خود دچار زیان اقتصادی خواهند شد.

دبیر کل اتحادیه آبزیان کشور، میزان تولید میگو را در سال‌جاری حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تن اعلام کرد و گفت: سازمان شیلات کشور اعتقاد دارد با توجه به میزانی که صرف مباحثی مانند تازه خوری شده، این عدد حدود ۱۸ هزار تن بوده است.

خدایی با بیان اینکه میزان تولید میگو نسبت به سال گذشته کاهش دارد، افزود: البته ما خودمان به دلایلی از جمله اینکه شرایط بازارهای بین المللی مطلوب نبود، کاهش تولید را برنامه ریزی کرده بودیم اما تولید حدود ۳ تا ۴ هزار تن هم به خاطر بیماری افت کرد، ضمن اینکه سال قبل حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن میگو در کشور تولید شد.

به گفته دبیرکل اتحادیه آبزیان کشور، صادرات به روسیه نیز به کندی در حال انجام است. خدایی ادامه داد: ارتباط با روس‌ها برقرار شده و به تدریج میزان صادرات در حال افزایش است.

وی، میزان صادرات کل آبزیان را در ۷ ماهه امسال، ۲۹ هزار تن به ارزش ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار عنوان کرد و گفت: صادرات در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۷ هزارتن آبزی از کشور صادر شده، از نظر وزنی ۷ درصد و از نظر ارزشی یک درصد رشد داشته است.