بان کی مون به عنوان یک شخصیت بین المللی بدون سمت گیری نظر دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان امروز دوشنبه در حاشیه همایش ایران و همکاری های منطقه ای در اورآسیا در جمع خبرنگاران درباره اظهارات اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: انتظار است آقای بان کی مون به عنوان یک شخصیت بین المللی و دبیر کل سازمان ملل بدون سمت گیری نظر دهد.



وی افزود: نظر او باید نظری مبتنی بر حقایق باشد.



صالحی خاطر نشان کرد: اظهارنظر دبیر کل سازمان ملل باید بر اساس امیال دیگران نباشد و در غیر این صورت اعتبار خود را به عنوان دبیر کل و یک شخصیت بین المللی از دست خواهد داد.



وی همچنین درباره مذاکره ایران با خطیب و ولید معلم در باره اوضاع سوریه گفت: نظر ما، چینی ها و روسیه در بیانیه ژنو یکی است و با آنها اتفاق نظر داریم.



صالحی افزود: اولین چیزی که می خواهیم توقف خشونت هاست و طرف های سوری باید بدون پیش شرط با هم صحبت کنند.



وزیر امور خارجه گفت: اگر گفتگوها آغاز شود مشکلات حل می شود.