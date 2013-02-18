همایش ایران و همکاری های منطقه ای در اوراسیا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ایران و همکاری های منطقه ای در اوراسیا دقایقی پیش با سخنرانی علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان آغاز شد.



بر اساس این گزارش، این همایش 2 روزه با حضور جمعی از شخصیت های برجسته، مقامات، اساتید، اندیشمندان داخلی و خارجی در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود.



در این همایش چند جلسه تخصصی با 20 سخنران از کشورهای روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین و آلمان برگزار خواهد شد.



در جلسه صبح امروز همایش ایران و همکاری های منطقه ای در اوراسیا پس از سخنرانی وزیر امور خارجه مهدی سنایی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس موسسه ایراس، دکتر نیکولای لویچوف نایب رئیس دومای دولت روسیه و رئیس گروه دوستی ایران و روسیه و همچنین چین مایا قره‌خان نماینده سابق نخست وزیر هندوستان در امور غرب آسیا سخنرانی خواهند کرد.



بعد از ظهر امروز نیز جلسات تخصصی با عناوین چشم انداز تحولات در منطقه اوراسیا، ژئوپولوتیک انرژی و همکاری های اقتصادی در منطقه اوراسیا و همچنین همکاری های منطقه ای در افغانستان برگزار می شود.



همایش ایران و همکاری های منطقه ای در اوراسیا فردا نیز ادامه خواهد داشت و در جلسه اختتامیه مصطفی دولتیار مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل و همچنین عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه سخنرانی خواهند کرد.