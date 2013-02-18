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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

در سفر عباس به اسلام آباد:

سنگ بنای سفارت فلسطین در پاکستان نهاده شد

سنگ بنای سفارت فلسطین در پاکستان نهاده شد

یک رسانه عربی در گزارشی به نتایج سفر "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به اسلام آباد پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین در گزارشی اعلام کرد: در سفر اخیر "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به اسلام آباد سنگ بنای سفارت فلسطین در پاکستان نهاده شد.

وی در این دیدار با "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان و دیگر مقامات این کشور درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه موضوع ارتقای سطح فلسطین در سازمان ملل گفتگو کرد.

بنابر این گزارش، در این دیدار توافقات اولیه برای گشایش سفارت فلسطین در پاکستان انجام شد.

رئیس جمهورپاکستان نیز در اظهاراتی با محکومیت شهرک سازی از سوی تل آویو تاکید کرد: این اقدامات اسرائیل نقض آشکار قوانین بین المللی است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در سخنانی بر لزوم تحرک جامعه بین الملل در راستای توقف شهرک سازی ها و سیاست یهودی سازی تاکید کرد.

کد مطلب 2000439

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