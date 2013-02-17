موضوع اسرای فلسطینی باید بین المللی شود

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از النشره، "اکمل الدین احسان اوغلو" دبیر کل سازمان همکاری اسلامی طی بیانیه ای خواستار آن شد تا موضوع اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بین المللی و این رژیم به خاطر سیاستهای تبعیض آمیز و نقض حقوق بشر و توافقنامه ژنو رسوا شود.

وی در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اسیرانی که در زندانهای رژیم اشغالگر صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده اند، خاطر نشان کرد اوضاع اسرایی را که دست به اعتصاب غذا زده اند، پیگیری می کند.



دبیرکل سازمان همکاری اسلامی همچنین تاکید کرد از خواسته های قانونی اسرای فلسطینی در سایه اقدامات ظالمانه و محرومیت از حقوق اولیه ای که با آن دست به گریبان هستند، حمایت می کند.