70كلاس درس ابتدایی در بویراحمد هوشمند سازي شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه باقري ظهر دوشنبه در بازدید از مجتمع های آموزشی این شهرستان افزود: در بين تمامي مجتمع هاي آموزشي و پرورشي لب تاپ توزيع شده و از نرم افزارهاي آموزشي نوين نیز استفاده مي شود.

وی بیان داشت: دانش آموزان در کلاسهایی که هوشمندسازی شده اند، از پويايي ويژه اي درفعاليتهای مختلف علمی و فرهنگی برخوردار هستند.

باقری افزود: هوشمند بودن مدارس باعث شده دانش آموزان با استفاده از مهارت خود و نرم افزارهاي آموزشي برنامه هاي متنوعی درطول روز داشته باشند.

وي تصریح کرد: دانش آموزان با استفاده از امكانات مدرسه هوشمند تمامي درسها را به صورت فيلم وعكس مشاهده کرده وباهمكاري اولياء در خانه نيز از نرم افزارها استفاده مي كنند.

معاون آموزش ابتدايي شهرستان بويراحمد با اشاره به برنامه های مختلف فرهنگی در مدارس ابتدایی اظهار داشت: دانش آموزان در اين مدارس با استفاده از فناوری و تکنولوژی روز با مباحث درسی آشنا شده و از لحاظ عملی پیشرفت محسوسی داشته اند.

باقری بیان داشت: در یکی از این کلاسها با خلاقیت معلم این کلاس در پایه سوم ابتدایی، دانش آموزان تمامي استانها را در قالب شعر و در گروههاي چهار نفره معرفي می کنند.

وی افزود: این دانش آموزان با شعرای کشور آشنا شده و در کلاس با هم مشاعره کرده و نمايش اجرا مي كنند.