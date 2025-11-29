به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم دباغ امینی ظهر شنبه در بازدید از مدرسه رسالت بویراحمد به عنوان نخستین پایلوت طرح هوشمندسازی در استان، گفت: مدارس هوشمند مقدمهای برای تحول واقعی در فرآیند یاددهی و یادگیری است.
وی با اشاره به اینکه تجربه موفق مدرسه رسالت میتواند الگویی مؤثر برای توسعه این طرح در سایر مدارس استان باشد، اظهار کرد: هدف نهایی ما ایجاد محیط آموزشی پویا و خلاقی است که در آن دانشآموز تنها دریافتکننده اطلاعات نباشد، بلکه به پژوهشگر و تولیدکننده دانش تبدیل شود.
معاون آموزش متوسطه کهگیلویه و بویراحمد بر توانمندسازی معلمان برای استفاده بهینه از این تجهیزات تأکید کرد و ادامه داد: تداوم برگزاری دورههای آموزشی و انتقال تجربیات موفق این مدرسه به سایر مراکز آموزشی استان مورد تاکید است.
در این بازدید، مسئولان از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفتند و از نحوه بهرهبرداری از تلویزیونهای هوشمند، نرمافزارهای آموزشی، محتواهای الکترونیک و سایر امکانات دیجیتال در کلاسهای درس بازدید کردند.
حاضران در کلاسهای علوم و ریاضی حاضر شدند و شیوههای نوین تدریس مبتنی بر فناوری و تأثیر آن بر افزایش مشارکت و کیفیت یادگیری دانشآموزان را از نزدیک مشاهده کردند.
