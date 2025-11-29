  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

کهگیلویه و بویراحمد صاحب نخستین مدرسه هوشمند می‌شود

یاسوج-معاون آموزش متوسطه کهگیلویه و بویراحمد راه‌اندازی نخستین مدرسه هوشمند را گام بلند در تحول آموزشی شهرستان بویراحمد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم دباغ امینی ظهر شنبه در بازدید از مدرسه رسالت بویراحمد به عنوان نخستین پایلوت طرح هوشمندسازی در استان، گفت: مدارس هوشمند مقدمه‌ای برای تحول واقعی در فرآیند یاددهی و یادگیری است.

وی با اشاره به اینکه تجربه موفق مدرسه رسالت می‌تواند الگویی مؤثر برای توسعه این طرح در سایر مدارس استان باشد، اظهار کرد: هدف نهایی ما ایجاد محیط آموزشی پویا و خلاقی است که در آن دانش‌آموز تنها دریافت‌کننده اطلاعات نباشد، بلکه به پژوهشگر و تولیدکننده دانش تبدیل شود.

معاون آموزش متوسطه کهگیلویه و بویراحمد بر توانمندسازی معلمان برای استفاده بهینه از این تجهیزات تأکید کرد و ادامه داد: تداوم برگزاری دوره‌های آموزشی و انتقال تجربیات موفق این مدرسه به سایر مراکز آموزشی استان مورد تاکید است.

در این بازدید، مسئولان از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح قرار گرفتند و از نحوه بهره‌برداری از تلویزیون‌های هوشمند، نرم‌افزارهای آموزشی، محتواهای الکترونیک و سایر امکانات دیجیتال در کلاس‌های درس بازدید کردند.

حاضران در کلاس‌های علوم و ریاضی حاضر شدند و شیوه‌های نوین تدریس مبتنی بر فناوری و تأثیر آن بر افزایش مشارکت و کیفیت یادگیری دانش‌آموزان را از نزدیک مشاهده کردند.

    • سید IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 1
      پاسخ
      قراربود این مدرسه در دهدشت راه اندازی شود

