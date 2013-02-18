تاکید رهبران جهاد اسلامی بر لزوم آزادی اسیران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "شیخ خضر عدنان" از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز در اظهاراتی تاکید کرد: از گروههای مقاومت فلسطینی می خواهم تصمیم تعیین کننده و نهایی درباره آزادی اسیران فلسطینی اتخاذ کنند.

وی با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی "ایمن الشراونه" از اسیران فلسطینی که اعتصاب غذا کرده و به بیمارستان منتقل شده، افزود: رژیم اشغالگر صهیونیستی مسئولیت کامل حفظ جان اسیران فلسطینی را که دست به اعتصاب غذا زده اند، بر عهده دارد.

از سوی دیگر، "خالد البطش" از رهبران جنبش جهاد اسلامی با انتقاد از اقدامات اخیر تشکیلات خودگردان فلسطین در بازداشت برخی اعضای حماس، افزود: در زمانی که باید تلاشها در راستای نجات جان اسیران فلسطینی افزایش یابد در کرانه باختری چه می گذرد.

وی خواستار تحرک جدی گروههای فلسطینی در راستای آزادی اسیران فلسطینی و در عین حال توقف بازداشت مقامات حماس در کرانه باختری شد.