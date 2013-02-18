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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۰۵

پس از رد استعفا ؛

احمدزاده در تمرین ملوان حضور یافت‎

احمدزاده در تمرین ملوان حضور یافت‎

مربی مستعفی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که پس از پایان بازی تیم‌های ملوان و فولاد خوزستان از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، در تمرین امروز دوشنبه تیمش حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه ملوان، محمد احمدزاده که در نشست خبری پس از پایان دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، در تمرین امروز (دوشنبه) ملوان در زمین ورزشی شهید پیشگاه هادیان ورزشگاه تختی انزلی حضور یافت.

احمدزاده در شرایطی از امروز با حضور در تمرینات، مجددا وظیفه آماده‌سازی تیم ملوان را برعهده گرفت که مسئولان این باشگاه با بحث استعفای وی از سمت سرمربیگری این تیم مخالفت کردند.

بر پایه این گزارش، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور مقابل فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی بندرانزلی به نتیجه تساوی دو بر دو دست یافت.

کد مطلب 2000900

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