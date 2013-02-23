سمینار تکنیکهای شادمانی درشرکت نفت گچساران برگزار شد

فیض الله فروغی زاده به خبرنگار مهر گفت: سمینار تکنیک های افزایش شادکامی در سازمان و اجتماع با حضور "علیرضا یوسفی " عضو هیئت علمی دانشگاه تهران صبح یکشنبه با حضور کارکنان و خانواده های شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سالن کنفرانس اداره آموزش این شرکت برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این سمینارآشنایی کارکنان و خانواده های آنها با روش های افزایش تقویت شادکامی در سازمان و اجتماع است.

وی با بیان اینکه در سال جاری 19 سمینار توسط اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار شده است، افزود: هدف از برگزاری این سمینارها آشنایی هرچه بیشتر کارکنان و خانواده های صنعت نفت با موضوعات اجتماعی و سازمانی است.

فروغی زاده همچنین با اشاره به محتوای سمینار افزایش شادکامی در سازمان و اجتماع، بیان کرد: افزایش روحیه کارکنان و خانواده های آنها خصوصا در مناطق عملیاتی مناطق نفتخیز از مهمترین برنامه های معاونت نیروی انسانی وزارت نفت بوده است.

وی افزود: اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با هدف ایجاد روش های موثر برای سازگاری در محیط سازمانی وهمچنین آموزش روش های تفکر برتر و ایجاد خلاقیت در خود و سازمان، اقدام به برپایی این سمینار کرده است.

رئیس اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران حل مشکلات سازمانی با ایجاد ارتباط موثر میان کارکنان و اجتماع را از نیازهای یک سازمان موفق دانست و عنوان داشت: امید است با برگزاری این سمینار تاثیر آن را در سازمان و کارکنان شرکت شاهد باشیم.