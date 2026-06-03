https://mehrnews.com/x3cdTs ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰ کد مطلب 6849780 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰ تجمع گچسارانیها در نود و پنجمین شب دوگنبدان- تجمع گچسارانیها در شب های مقاومت به نود و پنجمین شب رسید. دریافت 37 MB کد مطلب 6849780 کپی شد مطالب مرتبط نمایشگاه کتاب گچساران گشایش یافت نورافشانی تجمعات مردمی همدان در شب جشن غدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وارد گچساران شد سمینار تکنیکهای شادمانی درشرکت نفت گچساران برگزار شد همایش بزرگ «شکوه ایستادگی» بسیجیان گچساران برگزارشد تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان گچساران برگزار شد برچسبها گچساران بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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