نوآوری در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی گفتگوی رئیس جمهور با مردم امشب بعد از خبر سراسری 21 از شبکه اول سیما پخش می شود.

اداره ارتباطات و مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری از خبرنگاران سایر رسانه ها نیز دعوت کرده است تا براساس برنامه ریزی صورت گرفته برای سوال از رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری حضور یابند.

در متنی که از سوی این اداره منتشر شده هدف از این دعوت در اختیار گذاشتن فرصتی به خبرنگاران حوزه دولت برای انجام سئوالات خود از رییس جمهور حول محور های گفتگوی زنده عنوان شده است.

حضور خبرنگاران سایر رسانه ها برای پوشش برنامه گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور و سوال از وی، تا کنون سابقه نداشته است.