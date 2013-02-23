  1. سیاست
  2. دولت
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

نوآوری در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور

نوآوری در گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور

رئیس جمهور امشب بعد از خبر سراسری 21 از شبکه اول سیما در شرایطی با مردم سخن می گوید که برخلاف روال معمول از خبرنگاران رسانه ها نیز برای حضور دراین گفتگو دعوت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی گفتگوی رئیس جمهور با مردم امشب بعد از  خبر سراسری 21 از شبکه اول سیما پخش می شود.

اداره ارتباطات و مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری از خبرنگاران سایر رسانه ها نیز دعوت کرده است تا براساس برنامه ریزی صورت گرفته برای سوال از رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری حضور یابند.

در متنی که از سوی این اداره منتشر شده هدف از این دعوت در اختیار گذاشتن فرصتی به خبرنگاران حوزه دولت برای انجام سئوالات خود از رییس جمهور حول محور های گفتگوی زنده عنوان شده است.

حضور خبرنگاران سایر رسانه ها برای پوشش برنامه گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور و سوال از وی، تا کنون سابقه نداشته است.

 

کد مطلب 2004478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها