  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

رضایی:

ثبت جهانی مسجد جامع قاین به یونسکو پیشنهاد شد

ثبت جهانی مسجد جامع قاین به یونسکو پیشنهاد شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: ثبت جهانی مسجد جامع قاین به یونسکو پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رضایی، در نشست بررسی مشکلات میراث فرهنگی شهرستان قاین در محل آرامگاه بوذرجمهر این شهرستان، با اشاره به مرمت مسجد جامع قاین اظهار داشت: در عملیات مرمت مسجد تاریخی قاین در سال گذشته، مبلغی در حدود 250 میلیون تومان برای بازسازی محوطه، ایوان و منبر چوبی و نورپردازی مسجد هزینه شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ثبت جهانی مسجد جامع قاین به یونسکو پیشنهاد شده است.

  رضایی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی در نوروز 92 است، اظهار کرد: در حال حاضر پنج منطقه نمونه گردشگری در استان وجود دارد و پروژه بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری و پذیرایی استان نیز در منطقه شاهیک قاین در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: استان خراسان جنوبی در طی سالیان گذشته همواره معبری برای مسافران محسوب می شد و از 2 سال پیش به محلی برای گردشگری و اقامت مسافران مبدل شده است.

 شرافتی ‌راد فرماندار قاینات نیز در این جلسه گفت: مناطق بسیاری در شهرستان قاینات برای گردشگری و حضور مسافران وجود دارد و در سال جدید نیز این شهرستان آماده استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی است.

 مسجد جامع قاین مربوط به سدهٔ هشتم ه. ق است و در قائن، مرکز شهر واقع شده است که در  29 آذر 1316 با شمارهٔ ثبت 295 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

کد مطلب 2004502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها