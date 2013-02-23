ثبت جهانی مسجد جامع قاین به یونسکو پیشنهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رضایی، در نشست بررسی مشکلات میراث فرهنگی شهرستان قاین در محل آرامگاه بوذرجمهر این شهرستان، با اشاره به مرمت مسجد جامع قاین اظهار داشت: در عملیات مرمت مسجد تاریخی قاین در سال گذشته، مبلغی در حدود 250 میلیون تومان برای بازسازی محوطه، ایوان و منبر چوبی و نورپردازی مسجد هزینه شده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ثبت جهانی مسجد جامع قاین به یونسکو پیشنهاد شده است.

رضایی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی در نوروز 92 است، اظهار کرد: در حال حاضر پنج منطقه نمونه گردشگری در استان وجود دارد و پروژه بزرگترین مجتمع فرهنگی هنری و پذیرایی استان نیز در منطقه شاهیک قاین در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: استان خراسان جنوبی در طی سالیان گذشته همواره معبری برای مسافران محسوب می شد و از 2 سال پیش به محلی برای گردشگری و اقامت مسافران مبدل شده است.

شرافتی ‌راد فرماندار قاینات نیز در این جلسه گفت: مناطق بسیاری در شهرستان قاینات برای گردشگری و حضور مسافران وجود دارد و در سال جدید نیز این شهرستان آماده استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی است.

مسجد جامع قاین مربوط به سدهٔ هشتم ه. ق است و در قائن، مرکز شهر واقع شده است که در 29 آذر 1316 با شمارهٔ ثبت 295 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.