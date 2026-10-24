بازگشت به اصالت؛ مرمت مسجد محله پایین قاین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عباس‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اصالت مساجد قدیمی قاین اظهار کرد: عملیات مرمت و باززنده‌سازی «مسجد محله پایین» در شهر قاین آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات بیان کرد: در این کارگاه مرمتی، اندودهای فرسوده کاهگل و گچ ‌و خاک از دیواره‌های بنا برداشته می‌شود.

وی افزود: بخش‌های آسیب‌دیده خشتی در سطوح افقی و قائم مرمت خواهند شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: کف‌فرش مسجد با آجر سنتی اجرا و سطوح افقی بندکشی خواهد شد.

عباس زاده تصریح کرد: همچنین پس از تراشیدن لایه‌های آسیب‌دیده گچ بدنه و سقف تا رسیدن به سطح مقاوم، عملیات مرمت اندود گچ، زیرسازی و لکه‌گیری انجام خواهد شد.

وی گفت: مسجد محله پایین قاین، بنایی تاریخی و مذهبی است که پیشینه‌اش به دوره صفوی باز می‌گردد و در دوره قاجار نیز بخش‌هایی از آن ساخته یا تکمیل شده است.

عباس‌زاده گفت: این مسجد در سال ۱۳۸۰ با شماره ۵۱۵۰ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و بخشی از میراث معماری تاریخی شهرستان است.