فرمانده جديد پليس راه آهن استان مرکزي منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشين پليس راه آهن کشور در مراسم توديع و معارفه فرمانده پليس راه آهن اراک، تبلور اصول احترام ، انضباط و اقتدار را راهگشاي و برطرف کننده چالش ها و ضرورت رسيدن به موفقيت دانست.

سرهنگ "محمود محمودي" با تاکيد بر لزوم امنيت پايدار در جامعه،گفت:اهميت امنيت در جامعه بر کسي پوشيده نيست و در حوزه راه آهن با توجه به نوع خدمات رساني،اين اهميت و ضرورت از جلوه اي بالا برخوردار مي باشد.

وي با تاکيد بر نگاه تعاملي پليس راه آهن در انجام بهينه ماموريت ها،تصريح کرد:نگاه پليس راه آهن نگاه تعاملي است و ضرورت ايجاد تعامل بين پليس راه آهن و فرماندهي انتظامي استان ها امري ضروري و مهم و گره گشاي،موانع و مشکلات ماموريتي است که راهبرد اين پليس براين مهم برنامه ريزي شده است.

سرهنگ محمودي به ارزش خدمت در ناجا از نگاه بزرگان دين اشاره کرد و افزود:اجر خدمت در ناجا با توجه به نوع ماموريت ها، بسيار والا و ارزنده است و بزرگاني چون آيت اله مظاهري از نگاه احاديث و روايات،ارزش خدمت در ناجا را مساوي با مقام شهداء مي دانند.

جانشين پليس راه آهن کشور بر مولفه هاي تاثير گذار در خدمت رساني مطلوب به مردم اشاره کرد و گفت:احساس مسئوليت، وجدان کاري، سخت ورزي و مقاومت در رسيدن به هدف،مولفه هاي اثربخش در خدمت رساني نکوهيده به مردم است که بايستي در راه رسيدن به اين مهم،اصل احترام،انضباط و اقتدار همواره مورد توجه بوده و در دستور کار قرار گيرد.



