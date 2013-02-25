۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

امان زاده:

2600 نوزاد در علی آبادکتول متولد شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: ر ئيس ثبت احوال شهرستان گفت: تعداد هزار و 374 نوزاد دختر و هزار و 303 نوزاد پسر در 11 ماه سال جاري اين شهرستان متولد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل امانی ظهر دوشنبه در جلسه ثبت وقايع حياتي افزود: از ولادت دو هزار و 677 نوزاد در شهرستان علي آباد کتول خبر داد و گفت:  هزار و 195 نفر به جمعيت شهري و هزار و 482 نفر به جمعيت روستايي در 11 ما سال جاري اضافه شد.

وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه، تعداد 606 فوت شامل 278 نفر از جمعيت شهري و 327 نفر از جمعيت روستايي در شهرستان اتفاق افتاد.
 
اماني با بيان اينکه 258 زن و 347 مرد تعداد کل مرگ و ميرهاي شهرستان از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن را تشکيل مي دهد، در خصوص بيشترين علت مرگ در شهرستان اظهار داشت: پس از مرگ طبيعي با آمار 167 تن، تصادفات جاده اي با تعداد 37 کشته دومين رتبه مرگ و مير را در شهرستان علي آباد کتول دارد.
 
در ادامه موارد رايزني در خصوص تاسيس اداره ثبت احوال شهر فاضل آباد، حصارکشي امامزاده ها با همکاري اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان، تامين امنيت آرامستان ها و خدمات آب و برق مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 
علی آبادکتول حدود 130 هزار نفر جمعیت دارد.
 
