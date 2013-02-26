تذکر شیبانی درباره خروج خودروهای فرسوده / 7 هزار دستگاه تاکسی فرسوده در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیبانی در پانصد و سی و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران که صبح سه شنبه در تالار شورا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت خروج یک دستگاه خودروی فرسوده به ازای هر خودروی جدیدی که شماره‌گذاری می‌شود، گفت: در طول دوره‌های دوم و سوم شورا مکررا به صورت شفاهی و کتبی تذکر دادند که دولت و مسوولان راهنمایی و رانندگی به ازای ورود هر خودروی نو و شماره‌گذاری جدید، یک دستگاه خودروی مستعمل و فرسوده و از رده خارج را از شبکه حمل و نقل خارج کنند.

وی افزود: شورای شهر هم تذکرات بنده را دو بار به صورت دو مصوبه رسمی تصویب و ابلاغ کرده است، اما به رغم پیگیری‌ها، این مصوبات تاکنون عملیاتی نشده است.شیبانی برای پیگیری این موضوع، امضای اعضای شورای شهر را برای تذکر رسمی در این باره جمع کرد.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه این موضوع تاکنون دو بار در شورای شهر تهران تصویب و ابلاغ شده است، گفت: با این حال پلیس راهنمایی و رانندگی نیازمند قانون بالاتری در این باره است. هفت هزار دستگاه تاکسی فرسوده در ناوگان تهران وجود دارد که مصرف سوخت این تاکسی‌ها بیش از 14 لیتر است و به همین خاطر باید از ناوگان خارج شود.