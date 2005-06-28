شرايط پذيرش دانشجو در دانشگاه افسري امام علي(ع)

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اين دانشگاه با استفاده از تجهيزات مناسب آموزشي از بين داوطلبان كنكور سراسري سال 85-84 در رشته هاي مهندسي سيستم (فرماندهي و مديريت نظامي)، مهندسي علوم و فنون هوانوردي (خلباني بالگرد)، مهندسي نگهداري بالگرد، مهندسي رايانه، مربي عقيدتي سياسي و بورسيه كارشناسي حقوق براي انجام خدمت در مشاغل فرماندهي با شرايط و امتيازات زير دانشجوي پسر مي پذيرد.

داشتن شرايط مندرج در دفترچه آزمون سراسري دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور براي راهيابي به دوره كارشناسي هر يك از رشته هاي تحصيلي به طور متمركز ضروري است.

داوطلباني كه شرايط لازم براي ورود به اين دانشگاه و استخدام در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را دارند مي توانند با انتخاب كدهاي مربوطه (در دفترچه راهنماي آزمون كه به همراه كارت ورود به جلسه داده مي شود) و ثبت آن در محل مربوطه در پاسخنامه آزمون سراسري سال 84 علاقه مندي خود را به شركت در مراحل گزينش اعلام نمايند.

دارندگان ديپلم رياضي مي توانند كليه رشته هاي فوق را انتخاب نمايند و دارندگان ديپلم ادبيات و علوم انساني فقط مجاز به انتخاب رشته كارشناسي تربيت مربي عقيدتي مي باشند.

مراحل گزينش شامل مصاحبه، معاينات پزشكي و تست ورزش مي باشد كه تمامي اين مراحل پس از اعلام نتايج اوليه كنكور بر اساس زمانبندي و اسامي اعلام شده از طريق سازمان سنجش آموزش كشور در مرداد ماه انجام خواهد گرفت.