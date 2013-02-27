به گزارش خبرنگار مهر، پس از جلسات مکرر و حاشیه‌های فراوان، اکران نوروزی نمایش پنج فیلم در سینماهای تهران و شهرستان‌ها هفته گذشته قطعی شد اما گروه‌های نمایش‌دهنده آنها روز پیش مشخص شدند. بر همین اساس فیلم "حوض نقاشی" در گروه سینمایی آزادی، "رسوایی" آفریقا، "قاعده تصادف" قدس، "تهران 1500" استقلال و "رژیم طلایی" در گروه سینمایی عصرجدید روی پرده می‌روند.

حوض نقاشی به کارگردانی مازیار میری و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی ساخته شده است. این فیلم در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روی پرده رفت و توانست سیمرغ بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کند. همچنین سیمرغ بهترین طراحی صحنه و لباس را هم دریافت کرد. البته نگار جواهران هم نامزد دریافت سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن برای این فیلم بود که در نهایت سیمرغی به او نرسید.

در "حوض نقاشی" شهاب حسینی، نگار جواهریان و فرشته صدرعرفایی بازی می‌کنند. این فیلم داستان یک زوج کم‌توان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش روبه‌رو می‌شود ولی آنها موفق می‌شوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند.

رسوایی ساخته مسعود ده‌نمکی است که اثری متفاوت از سه‌گانه "اخراجی‌ها" این کارگردان سینما است. این فیلم هم در جشنواره فجر امسال به نمایش در آمد و با نقدهای متفاوتی روبه‌رو شد. "رسوایی" جایزه بهترین سیمرغ چهره‌پردازی را از این رویداد دریافت کرد. این فیلم در ایام جشنواره هم مورد استقبال نسبی مردم قرار گرفت ولی نتوانست عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم را کسب کند.

الناز شاکردوست، کامران تفتی، مریم کاویانی، مجید مشیری، اسماعیل خلج، امیر نوری، محبوبه بیات، تینا آخوندتبار، ارسلان قاسمی، ابوالفضل همراه، آرزو افشا، مهسا کامیابی، مجید شهریاری، اسدالله یکتا، فرامرز روشنایی، فریبا ترکاشوند، یوسف قربانی، مختار سائقی، مجتبی امینی و کمال سید محسن در فیلم "رسوایی" بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان "رسوایی" آمده است: افسانه دختر بدنام محل که مورد توجه همسایه‌ای از است به علت بدهی‌های خود و پدرش تحت فشار و در آستانه فروپاشی کامل اخلاقی است. او پس از ربودن سفته‌های پدرش به هنگام فرار با حاج یوسف روحانی زاهد محل برخورد می‌کند. حاج یوسف در مسیر کمک به افسانه دچار مشکلاتی می‌شود.

قاعده تصادف فیلمی از بهنام بهزادی است که در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر توانست چندین سیمرغ همچون بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران بخش بین الملل، بهترین کارگردانی و... را از آن خود کرد. "قاعده تصادف" به روابط بین جوانان با همدیگر و والدینشان می‌پردازد. اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنی‌احمدی، محمدرضا غفاری، الهه حصاری، مارتین شمعون‌پور، ندا جبرائیلی، روشنک گرامی، سروش مالمیر، امیر جعفری، سروش صحت، امید روحانی از بازیگران "قاعده تصادف" هستند.

رژیم طلایی که مضمونی طنز در فضای اجتماعی دارد به موضوع مهریه‌های سنگین و غیرمعقول می‌پردازد. مهدی هاشمی، مریلا زارعی و امین حیایی بازیگران اصلی "رژیم طلایی" هستند. این فیلم ساخته حسین فرحبخش است. این فیلم در سکوت خبری ساخته شد و به دلیل آماده نشدن نتوانست در جشنواره فجر امسال به نمایش در آید.

تهران 1500 عنوان انیمیشن بلند سینمایی بهرام عظیمی است که در جشنواره سال گذشته فیلم فجر روی پرده رفت. این فیلم درباره پیرمردی است به نام اکبر با بازی مهران مدیری که 160 سال سن دارد و در آستانه مرگ از نوه‌اش با بازی هدیه تهرانی که در کره ماه درس می‌خواند می‌خواهد به زمین برگردد و اول ازدواج کند و بعد مدرکی را پیدا کند مبنی‌بر اینکه او در دهه 1360 در نمایش‌های سیاه بازی حضور داشته است.

اکبر این گواهی را می‌خواهد برای اینکه آرزوی او این است که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود. نوه او با ورود به ایران گرفتار دردسرهای شهر تهران در چند دهه بعد می‌شود و یک راننده تاکسی جوان با بازی بهرام رادان هم گرفتار عشق این خانم می‌شود.