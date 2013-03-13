به گزارش خبرنگار مهر، امسال سینماهای کشور در اکران نوروزی میزبان 6 فیلم هستند که در بین آنها آثار اجتماعی و طنز بیشتر دیده می‌شود ولی آنچه امسال را با همه تاریخ سینمای ایران متفاوت می‌کند این است که دو اتفاق خوب و منحصر به فرد در سینمای ایران رخ داده است. نوروز امسال فیلم "آقای الف" به عنوان نخستین فیلم سه بعدی ساخت ایران و "تهران 1500" به عنوان نخستین فیلم انیمیشن بلند ایرانی روی پرده می‌روند.

رونق سینمای ایران در گرو حمایت مردم و رفتن به سینماها و خرید بلیت است و امید می‌رود امسال مردم از فیلم‌های در حال اکران نوروز استقبال کنند و با شور حضورشان امید و رونق را به گیشه سینماها برگردانند. همچنین امید می‌رود این دو فیلم خاص که نخستین‌های تاریخ سینمایمان هستند نیز مورد توجه ویژه مردم قرار گیرند و از نگاه حمایتی آنها برخوردار شوند.

نمایش فیلم "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری از امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه در بیش از 40 سینمای تهران و شهرستان آغاز شد. این فیلم در ۱۹سینما در تهران و ۲۴ سینما در شهرستان اکران خواهد شد. "حوض نقاشی" با بازی شهاب حسینی، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفایی، سیامک احصایی، مهسا محجوب و ... محصول حوزه هنری است.

"حوض نقاشی" داستان یک زوج کم‌توان ذهنی است که یک پسربچه دارند و زندگی آنها به دلایلی با چالش رو به رو می‌شود ولی آنها موفق می‌شوند با همدلی بر این مشکلات فائق آیند. سینماهای آزادی، ملت، زندگی، اریکه ایرانیان، فرهنگ، ایران، فلسطین، سپیده، راگا، تماشا، کیان، بهمن، مرکزی، شکوفه، کارون، ماندانا، شاهد، جی و فرهنگسرای پامچال سینماهایی هستند که به اکران این فیلم می پردازند.

نمایی از فیلم حوض نقاشی

همچنین "حوض نقاشی" در ۲۴ سینما در شهرستان به نمایش درخواهد آمد و کرج، تبریز، همدان، بیرجند، شیراز، گرگان، بوشهر، ارومیه، خرم آباد، اهواز، کاشان، قزوین، یزد، رشت، اراک، مشهد، سنندج، قم، انزلی و اصفهان میزبان این فیلم اجتماعی هستند.

این فیلم در جشنواره فجر امسال موفق شد سیمرغ مردمی را از آن خود کند؛ یعنی مردمی که در جشنواره فیلم فجر این فیلم را دیده بودند آن را پسندیدند حال باید دید در اکران عمومی چه اتفاقی برای "حوض نقاشی" می‌افتد.

"قاعده تصادف" ساخته بهنام بهزادی از جمله آثاری است که امسال در نوروز 92 اکران عمومی می‌شود. این فیلم به دلیل اینکه به تازگی پروانه نمایش دریافت کرده است، نتوانسته با تعداد بیشتری از سینماها قرارداد اکران ببندد. به همین دلیل به نظر می رسد نسبت به دیگر فیلم ها با سالن‌های کمتری روبه‌رو است.

این فیلم را می‌توان در سینماهای آزادی، فرهنگ، پردیس ملت، اریکه ایرانیان، عصرجدید، ایران، زندگی، پارس، مرکزی، ماندانا و شکوفه ببینند.

نمایی از فیلم قاعده تصادف

"قاعده تصادف" به روابط بین جوانان با همدیگر و والدینشان می‌پردازد. اشکان خطیبی، مهرداد صدیقیان، بهاران بنی‌احمدی، محمدرضا غفاری، الهه حصاری، مارتین شمعون‌پور، ندا جبرائیلی، روشنک گرامی، سروش مالمیر، امیر جعفری، سروش صحت، امید روحانی از بازیگران "قاعده تصادف" هستند. این فیلم حال و هوایی تئاتر نیز دارد.

"رسوایی" فیلمی از مسعود ده‌نمکی است که در جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در آمد. این فیلم رقابت تنگاتنگی با "حوض نقاشی" دارد. از این رو به لحاظ تعداد سالن های سینمایی به یکدیگر نزدیک هستند. از سینماهای نمایش دهنده این فیلم می توان به آفریقا، ایران، آزادی، فرهنگ، ملت، زندگی، جوان، موزه سینما، فلسطین، عصرجدید، مرکزی، پارس، بهمن، کارون، حافظ، کیان، تماشا، راگا، فرهنگسرای اشراق، فرهنگسرای بهمن، شاهد، ناهید و دهکده اشاره کرد.

نمایی از فیلم رسوایی

محمدرضا شریفی نیا، اکبر عبدی، الناز شاکردوست، کامران تفتی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. در خلاصه داستان "رسوایی" آمده است: افسانه دختر بدنام محل که مورد توجه همسایه‌ای از است به علت بدهی‌های خود و پدرش تحت فشار و در آستانه فروپاشی کامل اخلاقی است. او پس از ربودن سفته‌های پدرش به هنگام فرار با حاج یوسف روحانی زاهد محل برخورد می‌کند. حاج یوسف در مسیر کمک به افسانه دچار مشکلاتی می‌شود.

"رسوایی" فیلمی است که با استفاده از تم طنز سعی دارد معضلات اجتماعی را بیان کند. این فیلم گرچه در جشنواره فجر امسال چندان ندرخشید ولی به اعتقاد منتقدان از لحاظ تکنیکی و ساختار کارگردانی از سه گانه "اخراجی‌ها" یک گام رو به جلو است.

رژیم طلایی فیلی از رضا سبحانی به تهیه کنندگی حسین فرحبخش است. این فیلم تا کنون در هیچ رویدادی به نمایش در نیامده و از آثار طنز اکران نوروزی است. سینماهای نمایش دهنده این فیلم عبارتند از قدس، آزادی، عصرجدید، گلریز، ماندانا، زندگی، جی، حافظ، مرکزی، میلاد، جوان، اریکه ایرانیان، نور، فردوسی و پایتخت.

نمایی از فیلم رژیم طلایی

این فیلم مضمونی طنز در فضای اجتماعی دارد به موضوع مهریه‌های سنگین و غیرمعقول می‌پردازد. مهدی هاشمی، مریلا زارعی و امین حیایی بازیگران اصلی "رژیم طلایی" هستند. این فیلم پیش از این "خواب‌های طلایی" نام داشت که کارگردانی آن را رضا سبحانی برعهده داشته است.

از آنجا که "رژیم طلایی" تنها فیلمی است که در بین آثار اکران نوروزی امسال در هیچ جشنواره داخلی به نمایش درنیامده است، اهالی رسانه و منتقدان نیز این فیلم را همزمان با مردم خواهند دید و انتظار می‌رود بعد از اکران نقد و نظرهای متفاوتی درباره آن منتشر شود.

تهران 1500 ساخته بهرام عظیمی اولین انیمیشن بلند سینمایی است که در نوروز 92 اکران عمومی می شود. این فیلم در سینماهای استقلال، ایران، آزادی، ملت، زندگی، اریکه ایرانیان، جوان، فلسطین، مرکزی، پردیس تماشا، کیان، راگا، ماندانا، کارون، موزه سینما، میلاد و شکوفه روی پرده می رود.

داستان "تهران 1500" درباره پیرمردی است به نام اکبر با بازی مهران مدیری که 160 سال سن دارد و در آستانه مرگ از نوه‌اش با بازی هدیه تهرانی که در کره ماه درس می‌خواند می‌خواهد به زمین برگردد و اول ازدواج کند و بعد مدرکی را پیدا کند مبنی‌بر اینکه او در دهه 1360 در نمایش‌های سیاه‌بازی حضور داشته است.

نمایی از فیلم تهران 1500

اکبر این گواهی را می‌خواهد برای اینکه آرزوی او این است که در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود. نوه او با ورود به ایران گرفتار دردسرهای شهر تهران در چند دهه بعد می‌شود و یک راننده تاکسی جوان با بازی بهرام رادان هم گرفتار عشق این خانم می‌شود...

سینمای ایران گرچه تاکنون تجربه ساخت انیمیشن بلند را داشته است ولی تا امروز هیچ انیمیشن ساخت ایران در سینماهای کشورمان روی پرده نرفته و امید می‌رود این تجربه موفق باشد تا راه برای کارهای آینده هموار شود. این فیلم در جشنواره سی‌ام فیلم فجر به نمایش درآمد.

"آقای الف" نیز اولین پروژه سه بعدی سینمای ایران است که در نوروز اکران می‌شود. این فیلم قرار است در تالار ایوان شمس در تمام سانس‌ها به نمایش درآید. همچنین در سینما فرهنگ هم به صورت سانس فوق العاده اکران می شود.

نمایی از فیلم آقای الف

در این فیلم پوریا پورسرخ ایفای نقش "آقای الف" شخصیت اصلی داستان را برعهده دارد و لیلا اوتادی، مهران رجبی، خشایار راد، حسام شجاعی، مریم پورفاطمی، امین عامری، ایمان خطیب‌زاده و با معرفی شاهین نجومی و با حضور مهدی مقدم (خواننده پاپ) در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

تجربه ساخت و اکران فیلم‌های سه بعدی در سینماهای جهان پیش از این رقم خورده و موفق نیز هست ولی باید دید این تجربه در ایران و با توجه به مسایل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چگونه خواهد بود. به هر حال مردمی که برای دیدن "آقای الف" به سینما می‌روند آماده باشند که عینک‌های خاصی به چشم بزنند و یک اتفاق تجربه‌نشده را تجربه کنند.