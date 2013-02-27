88 درصد تسهیلات خود اشتغالی در جویبار پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال جویبار با اشاره به اینکه در بحث مشاغل خانگی دو میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار شهرستان بوده است اظهار داشت: از 135 طرح معرفی شده در حوزه مشاغل خانگی، 500 میلیون تومان تسهیلات داده شد.

وی در حوزه خوداشتغالی، سهمیه شهرستان را 2 میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: از 343 طرح معرفی شده به بانکهای عامل، دو میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان طرح پرداخت شد.

اسماعیلی از پرداخت 88 درصد تسهیلات خود اشتغالی به متقاضیان در جویبار خبر داد و بیان داشت: بانکهای عامل تا 15 اسفند سالجاری نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند.

رشد بیکاری در جویبار

معاون فرماندار جویبار با بیان اینکه اعتبارات مشاغل خانگی دیر به شهرستان اعلام شد، گفت: با مشارکت و همدلی مدیران بانکها و روسای دستگاههای اجرائی عقب ماندگی این بخش جبران شد.

وی با قدردانی از فرماندار جویبار در پیگیری پرداخت معوقات کلان بانکی در شهرستان افزود: برای پرداخت معوقات بانکی درسطح استان، فرمانداری این شهرستان پیشرو بوده است.

عیسی افخمی، یکی از موضوعات مهم شهرستان را معوقات بانکها عنوان کرد و اظهار داشت: از 3 مورد معوقات کلان بانکی در شهرستان دو مورد با پیگیری فرماندار پرداخت شد.

وی با اشاره به رشد بیکاری 11.1 دهم درصدی در سال 88 در مازندران افزود: با اختصاص اعتبار مناسب به شهرستان نرخ رشد بیکاری 6.6 درصد بوده که با این آمار رتبه نخست استانی را جویبار به خود اختصاص داد.

وی اعتبارات تخصیصی سال جاری به شهرستان را دو میلیارد و 480 میلیون تومان اعلام کرد و اذعان داشت: بیش از سه هزار سهمیه اشتغال به شهرستا ، 2 هزار و 500 متقاضی مشغول به کار شدند.

معاون فرماندار جویبار بیان داشت: اداره جهاد کشاورزی این شهرستان بیشترین جذب اشتغال را داشته است.