مدانلو: ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در جویبار توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو شامگاه یکشنبه در کارگروه رفع موانع تولید از توزیع ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی طی یک‌سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان تسهیلات با هدف رونق کسب‌وکارهای خرد و خانگی پرداخت شده و زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر را در شهرستان فراهم کرده است.

مدانلو در این جلسه اظهار کرد: طی یک‌سال گذشته، ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی میان چهار دستگاه اجرایی شامل جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع شده که نقش مؤثری در توسعه اشتغال پایدار داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع بانکی، از بانک‌های عامل خواست مطالبات معوق و بدهی‌های چندساله ابر بدهکاران بانکی شهرستان را با جدیت پیگیری و پرونده این افراد را به کارگروه مربوطه معرفی کنند.

فرماندار جویبار همچنین با انتقاد از عملکرد برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان گفت: برخی از این واحدها با وجود بهره‌مندی از تسهیلات، زمین رایگان و حمایت‌های دولتی، نه‌تنها سهمی در توسعه شهرستان و ایفای مسئولیت اجتماعی ندارند، بلکه از بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود نیز امتناع می‌کنند.

مدانلو تأکید کرد: بانک‌های عامل موظف‌اند در صورت عدم همکاری بدهکاران، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری کنند تا حقوق عمومی و منابع مالی شهرستان حفظ شود.