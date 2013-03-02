منابع طبیعی بسترساز تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی صبح شنبه در دیدار با سرپرست و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: مردم و بهره برداران باید در اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری مشارکت کنند.

وی ضمن بیان اینکه منابع طبیعی باید با همکاری و مشارکت تشکل های مردم نهاد اداره شود، اضافه داشت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، منابع طبیعی باید به یک فرهنگ درآید.

رئیس کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دامغان یادآور شد: برای تقویت و گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی در جامعه باید از توان و ظرفیت های مردمی بهره برد.

علی آبادی خاطرنشان ساخت: یکی از کارهایی که باید برای تقویت فرهنگ منابع طبیعی در جامعه صورت گیرد بیان و اهمیت جایگاه آن برای مردم است.

وی ضمن تاکید بر اینکه رشد و توسعه منابع طبیعی توجه همگان را می طلبد گفت: این فرهنگ با ارزش باید در جامعه احیا و زنده شود.

احمدعلی بهاور سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان نیز در ابتدای این دیدار، گزارشی از اقدامات و فعالیت های این اداره و برنامه های هفته گرامیداشت منابع طبیعی در این شهرستان ارائه کرد.

به گزارش مهر، هفته گرامیداشت منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفند ماه است که شعار امسال این هفته به منابع طبیعی، سرمایه ملی نامگذاری شده است.

