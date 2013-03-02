شناسایی نمایشگاهداران متخلف خودرو/ بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی به مردم

مجتبی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید بازرسی‌ها در بازار به منظور جلوگیری از تخلفات نمایندگی‌ها و خودروسازان در بازار گفت: محور اصلی این طرح آن است که خودروسازان و نمایندگان آنها به تعهدات ارایه داده شده در قبال مشتری، پایبند باشند.

جزئیات طرح تشدید بازرسی در بازار خودرو

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از سوی دیگر، خودروسازان نیز متعهد شده‌اند تا با عرضه کافی انواع محصولات تولیدی خود، بازار را بشکنند و با فراوانی کالا در بازار، قیمتها رو به آرامش رود. علاوه بر آن، بازرسی از بازار خودروهای خارجی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان در کنار کنترل بازار خودروهای داخلی، از افزایش قیمت خودروهای خارجی نیز جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: افزایش خوب تولیدات می‌تواند کاهش چشمگیری در قیمت خودرو بوجود آورد؛ این در شرایطی است که در معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، روزانه صدها شکایت در مورد مورد خودرو مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گفته فراهانی، ملاک رسیدگی به تخلفات، تفاهم‌نامه‌ای است که مشتری با خودروسازان منعقد کرده است؛ به این معنا که اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرد، متخلف شناخته می‌شود.

رسیدگی به شکایات مردم از نمایندگی خودروسازان در یک هفته

وی مدت زمان رسیدگی به شکایات مردم در بازار خودرو را حداقل یک هفته طول دانست و اظهار داشت: در حال هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم که انبارهای کشف شده خودروها را مورد پیگیری قرار دهیم؛ این در شرایطی است که تعدادی از فرصت‌طلبان و سودجویان، برخی از خودروهای خارجی و داخلی را خریداری کرده و به این امید که افزایش قیمت داشته باشند، آنها را احتکار کرده بودند.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در طرح تشدید بازرسی، یکی از ماموریتهای بازرسان شناسایی محل دپوی خودروها است که در این راستا افرادی شناسایی شده‌اند که خودروهای داخلی و خارجی را احتکار کرده‌اند که هم اکنون پرونده آنها در حال بررسی است که این خودروها را چگونه و به چه قیمتی خریده‌اند.

بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی از سوی نمایندگی‌ها به مردم

وی گفت: برخی گزارشات حکایت از این دارد که تعدادی از نمایشگاه داران خودرو، تعدادی خودرو را در پارکینگ نمایشگاه خود احتکار کرده و از عرضه امتناع داشته‌اند و به نوعی قصد گرانفروشی داشتند، که با آنها برخورد شده است.

فراهانی همچنین در مورد پیش فروش خودروها نیز خاطرنشان کرد: ملاک کار بازرسی در این گونه قراردادها، تعهدات فروشنده به خریدار است که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم، کما اینکه پیگیری پرونده‌ها، منجر به بازگرداندن مبالغی به مشتریان شد.

وی تاکید کرد: هر تعهدی که هر واحد تولیدی داده است، نسبت به اجرای آن باید پایبند باشد.