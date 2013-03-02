برگزاری نشستهای معرفتی برای جوانان تهرانی

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تفاهمنامه ای با مرکز فرهنگی حضرت مهدی (عج) استان تهران به امضا رسیده است که براساس این تفاهم نامه، نشست های معرفتی به منظور شناسایی و معرفی نقش ولایت امام زمان (ع) برای جوانان استان تهران برگزار می شود.

وی افزود: این نشست ها از هفته اول اسفند ماه برای جوانان تهرانی برگزار شده است و درصدد هستیم تا این نشست ها در استان های دیگر نیز برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگی مربیان و تبیین سیاست های فرهنگی برای آنها، تصریح کرد: یکی از اهداف ما در وزارت جوانان موضوع سبک زندگی اسلامی و غربی است تا جوانان با شناخت کامل از این دو سبک و براساس بینش صحیح راه زندگی خود را ادامه دهند.

به گفته فرهادی، یکی از دلایل برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگی مربیان، شناسایی و معرفی سبک زندگی اسلامی به جوانان است تا از طریق آنها مفاهیم مورد نظر به جوانان منتقل شود.

مدیرکل فرهنگی وزارت جوانان، دنیای غرب هم اکنون به سبک زندگی اسلامی توجه دارد و در این شرایط جوانان نباید با تقلید حاکی از عدم شناخت، به سبک زندگی غربی ها روی آورند.

وی تصریح کرد: برای تبلیغ و توسعه سبک زندگی اسلامی باید رسانه ها به ویژه رسانه ملی نیز نقش اساسی داشته باشد تا تلاش ها در بخش های مختلف به ثمر نشیند.