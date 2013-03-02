ایرج کارخایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی اکبر محرابیان، دستیار ویژه رئیس جمهور در طرح مهر ماندگار کشور به منظور بررسی وضعیت پروژه ها و میزان رشد فیزیکی آنها و حل مسائل و مشکلات طرح ها فردا یکشنبه طی یک سفری یک روزه از طرح مهر ماندگار استان سمنان بازدید خواهد کرد.

وی بیان داشت: در این بازدید استاندار سمنان و جمعی از مدیران استان، پیمانکاران و دست اندرکاران اجرای پروژه ها محرابیان را همراهی خواهند کرد.

کارخایی با بیان اینکه طرح و پروژه های بزرگی در قالب طرح مهر ماندگار در سطح کشور در حال اجرا و بهره برداری است گفت: در استان سمنان 33 طرح و پروژه مهم و زیر ساختی به عنوان طرح های مهر ماندگار قرار گرفته است.

مدیرکل روابط عمومی و امرو بین الملل استانداری سمنان ادامه داد: تعدای از این طرح ها به بهره برداری رسیده و تعدادی در حال اجرا و تکمیل است.

کارخایی افزود: این طرح ها به عنوان اقدامات موثر و تاثیر گذار در استان سمنان و در راستای تحقق اهداف و اقدامات دولت خدمتگزار در حال اجرا است.

کارخایی در خصوص روند بازدید محرابیان و همراهان از طرح مهر ماندگار اظهار داشت: وی در ابتدای ورود از پروژه حرم تا حرم کیلومتر 151 تا 120 در گرمسار و در ادامه بیمارستان 96 تختخوابی گرمسار بازدید می کنند.

وی بازدید از تقاطع غیر همسطح امیریه و دانشکده بهداشت دامغان، بخش جراحی قلب بیمارستان امام حسین شاهرود، بیمارستان 160 تختخوابی فاطمیه شاهرود، کتابخانه مرکزی سمنان، استادیوم ورزشی 15 هزار نفری سمنان از دیگر برنامه های محرابیان است.

کارخایی در خاتمه گفت: در پایان این سفر در محل استانداری سمنان با حضور استاندار و معاونان و مدیران مربوط مسائل و مشکلات طرح های مهر ماندگار استان سمنان بررسی خواهد شد.