صداقت مهمترین فاکتور برای فعالیت در حوزه رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بیجار با اشاره به اهمیت نقش رسانه ها و اطلاع رسانی در عصر حاضر اظهار داشت: خبر رسانی از ملاک های توسعه هر جامعه است و به همین دلیل باید به این بخش به صورت ویژه توجه شود.

وی افزود: خبرنگاران و اصحاب رسانه، با اطلاع رسانی شفاف وقایع و اخبار صحیح رویدادها و انتقاد به جا از مسائل می توانند به طور آشکار اذهان مردم را بیدار کنند و برای بهبود خدمت رسانی به مردم از سوی مسئولان و مدیران دولتی نیز می توانند نقش مهم و حیاتی را ایفا کنند.

فرماندار بیجار به مهمترین اهداف کار خبرنگاران اشاره کرد و ادامه داد: تقویت نقاط مثبت و دوری جستن از کارهای منفی موجب پیشرفت اهداف کار خبرنگاران است.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: رسالت خبرنگاران بسیار حساس بوده و باید با دقت و صداقت، خبرها را با حفظ امانت اطلاع رسانی کنند.

وی به انتقاد خبرنگاران و اصحاب رسانه از مسائل مختلف اشاره کرد و گفت: انتقاد سازنده موجب پیشرفت در کار می شود و این امر در امر آگاه سازی مسئولین نقش بسزایی دارد.

فرماندار شهرستان بیجار بیان کرد: خبرنگاران چشم و چراغ نظام هستند و گسترده بودن فعالیت های بخش خبر مهمترین دلیل بر فعالیت های نظام است.

کریمی در پایان سخنان خود به وحدت و همدلی مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی به هر نحوی افتخار محسوب می شود و خبرنگاران به عنوان راویان اطلاعات و اخبار صحیح نقش مهمی در خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند.