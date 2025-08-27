سوسن عباسپناه در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آب شرب شهرستان بیجار از منابع زیرزمینی و چاههای عمیق تأمین میشود و از نظر کیفیت و سلامت، جز بهترین آبهای آشامیدنی استان کردستان است.
وی افزود: نظارتهای بهداشتی به صورت مستمر انجام میشود و تاکنون هیچ موردی مبنی بر مشکل کیفی یا بهداشتی آب گزارش نشده است.
نقش رسانهها در اطلاعرسانی صحیح
مدیر شبکه بهداشت و درمان بیجار با اشاره به اهمیت جایگاه رسانهها گفت: متأسفانه برخی از صفحات در فضای مجازی بهویژه اینستاگرام، برخلاف رسالت رسانهای، اقدام به انتشار اخبار نادرست و فضاسازیهای منفی میکنند که انتظار داریم خبرنگاران با عملکرد حرفهای خود، اجازه سوءاستفاده به این صفحات را ندهند و در مسیر آگاهسازی مردم نقشآفرینی کنند.
ضرورت تقویت زیرساختهای اورژانس
عباسپناه در ادامه با بیان اینکه بر اساس استانداردهای کشوری، اورژانس باید در مدت ۲۰ دقیقه در محل حادثه حاضر شود، اظهار کرد: در برخی مناطق شهرستان از جمله جعفرآباد، خسروآباد و حسنآباد، به دلیل گستردگی جغرافیایی، پوشش کامل اورژانس بهسختی انجام میشود و تقویت زیرساختها و منابع انسانی در این بخش ضروری است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری رسانهها در حوزه سلامت، تأکید کرد: دقت، انصاف و مسئولیتپذیری باید همواره در انعکاس اخبار بهداشتی مدنظر خبرنگاران قرار گیرد.
