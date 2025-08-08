ایجاد تعامل مستمر و سازنده بین مسئولان و اصحاب رسانه در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید خرمدل افزود: هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی است تا از زحمات بیوقفه و مسئولانه خبرنگاران که به عنوان دیدهبانان بیدار و امین جامعه، واقعیتها را به گوش مردم میرسانند، تجلیل کنیم. خبرنگاران با صداقت، شجاعت و حرفهایگری، در مسیر اطلاعرسانی دقیق و شفاف، نقش بسیار مهمی در ارتقا سطح آگاهی عمومی و شکلگیری افکار عمومی ایفا میکنند.
فرمانده سپاه امام صادق ع استان بوشهر با تأکید بر جایگاه والای خبرنگاران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروزه در دنیای پرشتاب و پر از اطلاعات، رسانهها و خبرنگاران به عنوان رکن اساسی و ستون چهارم دموکراسی، وظیفه خطیر انتقال اخبار صحیح و مقابله با شایعات و اطلاعات نادرست را بر عهده دارند. خبرنگاران استان ما نیز با روحیه ایثار و تعهد، در شرایط گوناگون، همواره صداقت و امانتداری را سرلوحه کار خود قرار دادهاند و نقش سازندهای در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان ایفا کردهاند.
وی ادامه داد: حمایت از رسانهها و خبرنگاران و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای آنان، از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و ما معتقدیم با ایجاد تعامل مستمر و سازنده میان مسئولان و اصحاب رسانه، میتوانیم مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت و دقت بیشتری طی کنیم.
سردار خرمدل ضمن آرزوی توفیق و سلامت برای تمامی خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی، شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر استان باشیم و رسالت اطلاعرسانی صادقانه، شفاف و اثرگذار بیش از پیش محقق شود.
