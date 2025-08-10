به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی شامگاه یکشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، این روز را فرصتی برای استفاده از دیدگاه‌ها و نقدهای اصحاب رسانه دانست و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت آنان در شناسایی مشکلات و تقویت نقاط قوت شهرستان تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به ارتباط گسترده خبرنگاران با مردم، گفت: اصحاب رسانه بیش از هر کسی در جریان مشکلات هستند و نقاط قوت و ضعف را می‌شناسند، بنابراین تعامل مستمر میان ادارات و رسانه‌ها ضروری است.

انتقاد باید سازنده باشد

وی افزود: انتقادها باید در مسیر سازندگی بیان شود و مسئولان نیز در برابر آن پاسخگو باشند. توهین و تخریب باعث سلب اعتماد به نفس مسئولان و عقب افتادن امور می‌شود.

فرماندار بیجار اظهار کرد: برخی بخشنامه‌ها الزام می‌کند که از نیروهای داخلی مجموعه استفاده شود و این موضوع مانع به‌کارگیری نیروهای توانمندتر خارج از مجموعه شده است.

کاظمی قطعی برق را یکی از مسائل مهم شهرستان دانست و گفت: سهمیه برق بیجار نیم مگاوات است و به دلیل محدودیت‌ها ناچاریم سه فیدر از چهار فیدر برق را برای مصارف خانگی اختصاص دهیم که موجب کمبود در بخش صنعت می‌شود.

وی بیان کرد: میزان تولید برق در کشور با مصرف همخوانی ندارد و این موضوع کمبودها را تشدید کرده است. در خصوص اینترنت نیز تا بیستم شهریور باتری‌های لازم تأمین و مشکل قطعی برطرف می‌شود.

اعتبارت بی سابقه برای ورزش

فرماندار بیجار از اختصاص ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای بخش ورزش خبر داد و گفت: این میزان اعتبار بی‌سابقه است و موجب افزایش نشاط و شادابی در جامعه خواهد شد.

کاظمی با اشاره به اجرای پروژه پیاده‌راه گفت: طبق برنامه باید ابتدا فاز اردلان شرقی اجرا می‌شد اما فاز غربی آغاز شد که مشکلاتی در تملک منازل و تکمیل زیرساخت‌ها ایجاد کرد. این پروژه به صورت فاز به فاز ادامه دارد و باید آسیب‌شناسی شود تا بازار از رونق نیفتد.

وی از بررسی و رفع خطر دو نقطه حادثه‌خیز در زاغه فولاد خبر داد و تأکید کرد: ادارات باید انتقادپذیر باشند و از نقدهای سازنده استفاده کنند

کاظمی تصریح کرد: باید از سرمایه حاصل از فروش گندم و سایر منابع مالی برای توسعه استفاده شود. همچنین شورای محلات باید فعال گردد تا با استفاده از توان مردمی، مشکلات برطرف شود.