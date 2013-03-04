به گزارش خبرنگار مهر، حسین هژبری ظهر دوشنبه در حاشیه همایش تجلیل از تلاشگران تربیت در استان سمنان در سالن مطهری در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه معاونت پرورشی و فرهنگی، معاونت شوراهای وزارت آموزش و پرورش است، افزود: حداقل 609 هزار دانش آموز، عضو شوراهای دانش آموزی کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز رسماً اعلام می کنم که شورای پیشگامان بعد از یک سال کار و تلاش مضاعف با مدیریت قوی و منسجم به طور واقعی شکل گرفته است و به عبارتی گنجینه تجربه یا گنجینه پیشگامان است که تمام فعالیت های معاونان و مسئولان پرورشی و تربیتی بعد از انقلاب در آن آمده است تا به راحتی تمام داشته ها در اختیار مدیران و معاونان که در آینده بر روی کار می آیند، قرار بگیرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شورای مدیران و مشاوران گفت: این شورا با برگزاری 42 جلسه تاکنون، 179 مصوبه داشته است که حدود 97 درصد آن اجرایی شده است.

هژبری اضافه کرد: شورای پشتیبانی، شورای اطلاع رسانی و فناوری، شورای معاونین پرورشی و فرهنگی در استانها همگی با یک نظام دموکراسی و سیستمی به خوبی فعالیت می کنند و اگر همین مدل را در پیش بگیریم، کشور اداره می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 500 هزار نفر از دانش آموزان امسال به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند افزود: این رقم تا پایان سال تحصیلی به 850 هزار نفر می رسد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش اعزام دانش آموزان به سرزمین وحی را نیز از دیگر برنامه ها ذکر کرد و گفت: دو هزار و 200 دانش آموز فروردین سال آینده به این سفر معنوی اعزام می شوند.

هژبری به اجرای طرح جدیدی از سال تحصیلی آینده در مدارس کشور اشاره کرد و گفت: این طرح با عنوان 14 مسوولیت اجرا می شود و در قالب آن دانش آموزان به عنوان مدیریار و فن یار مدرسه فعال و برخی از امور مدارس به آنها واگذار می شود.

وی در خصوص تامین مربیان پرورشی در مدارس نیز اظهار داشت: این کمبود از طریق دانشگاه فرهنگیان و نیز طرح 14، مسئولیت و استفاده از توان دانش آموزان برطرف می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: قالب طرح زندگی با قرآن و عترت،۴۰۰ آیه کلیدی و تأثیرگذار از کتاب آسمانی قرآن استخراج شده است که برای حفظ به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

هژبری با بیان اینکه طرح درس‌هایی از قرآن و زندگی با قرآن و عترت در مدارس در حال اجرا است، ‌یادآور شد: در قالب طرح زندگی با قرآن و عترت،۴۰۰ آیه کلیدی و تأثیرگذار از کتاب آسمانی قرآن استخراج شده است که برای حفظ به دانش‌آموزان ارائه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: با دستور و تأکید وزیر آموزش و پرورش، پرداخت ایاب و ذهاب و حق‌القدم روحانیان به مدارس سرعت بیشتری گرفته است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 13 میلیون دانش آموز که در مدارس تعلیم می بینند افزود: همگی این بزرگان، مردان و زنان آینده کشور هستند، رهبری و رئیس جمهور آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی در همین مدارس تربیت می شود، اگر به این دانش آموزان به این نگاه توجه کنید، عظمت کار مربیان تربیتی به دست می آید که خیلی زیباست.