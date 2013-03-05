لزوم توجه به تقویت نهاد خانواده و پایبندی به اخلاق و معنویات در سند نهائی اجلاس پیشگیری از خشونت علیه زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مجتهد زاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه و با توجه به دین مبین اسلام جایگاه ویژه ای برای انسانها ،بویژه زنان قائل است و بر این اساس هیچ گونه ظلم و اجحافی را نه تنها در حق همه آحاد بشر بویژه زنان پذیرا نیست.



مریم مجتهدزاده افزود:جمهوری اسلامی ایران با دیدگاهی همه جانبه نگر به جایگاه زن در خانواده و جامعه و همچنین با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه در موضوع خشونت علیه زنان ،برنامه های کلان و توسعه ای ،مواد قانونی و سامانه فرهنگی ،با هدف حفظ شئون خانواده و ارتقاء امنیت افراد را با رویکرد ویژه به زنان طراحی و به مرحله اجرا در آورده است .



مشاور رئیس جمهور برخی از دستاوردها ،تجارب و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران را به شرح زیر اعلام کرد :



- در حوزه اقدامات قانونی و حقوقی تدوین لایحه تامین امنیت زنان در 81ماده در سال 90-91

- در حوزه اقدامات آموزشی- فرهنگی ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و رفع نابرابری جنسیتی و افزایش پوشش تحصیلی و کاهش موانع تحصیل دانش آموزان بازمانده و برگزاری نشستهای عمومی و کار گاههای اموزشی توسط بانوان محلات در زمینه آگاهی افزایی و پیشگیری از شیوه های خشونت .

- در حوزه اقدامات پژوهشی تدوین پیش نویس برنامه اجرائی پیشگیری از آسیبب های اجتماعی و مبارزه با خشونت علیه زنان با رویکرد عدالت محور

- در حوزه اقدامات بهداشتی سازماندهی تیم های عملیاتی و تامین واحدهای سیار (متناسب با نیاز جوامع اسیب دیده بالاخص زنان و کودکان توسط جمعیت هلال احمر ،بال رفتن نرخ امید به زندگی برای زنان ،غربال گری بیماریهای خاص زنان و ایجاد طرح پزشک خانواده )

- در حوزه قضائی تشکیل صندوق حمایت از بزه دیدگان جرم از جمله زنان قربانی خشونت و تاسیس اداره حمایت از حقوق زنان و کودکان قوه قضائیه و دادگستری ها در کلیه استان های کشور و ایجاد پلیس زن

-در حوزه اقدامات اقتصادی اتخاذ و تقویت سیاستهای حمایتی اقتصاد خانواده با تمرکز بر زنان و کودکان به عنوان اعضای آسیب پذیر جامعه مثل برقراری بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار و پرداخت تسهیلات کار آفرینی و خود اشتغالی زنان

- در حوزه اقدامات حمایتی ایجاد برنامه اورژانس اجتماعی و تاسیس مراکز مداخله در بحران فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،ایجاد خط تلفن اورژانس اجتماعی و ایجاد پایگاههای خدمات اجتماعی با هدف توانمند سازی ساکنین سکونت گاههای غیر رسمی و کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

- تشکیل کمیته ملی حقوق بشر دوستانه بمنظور انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه مانند بلایای طبیعی و ارائه خدمات به زنان و کودکان در شرایط اضطراری

رئیس مرکز زنان و خانواده در پایان تاکید کرد :براساس تجربه سی و چهار ساله جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اموخته های اینجانب از امر برنامه ریزی برای توانمند سازی زنان ،تقویت دو محور زیر نقش اساسی در پیشبرد برنامه ها و تدابیر مربوط به پیشگیری و امحاء خشونت نسبت به زنان دارد و لذا پیشنهاد می نمایم دو محور زیر در چارچوب سند نهائی اجلاس مورد توجه جدی قرار گیرد :

الف - تقویت نهاد خانواده به عنوان اصیل ترین بنیان جامعه و برجسته نمودن آن در پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران

ب - تقویت و پایبندی به اخلاق و معنویات و رعایت شان انسانی و احترام به تنوع فرهنگی



خاطر نشان می سازد خانم مریم مجتهد زاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران قرار است در جریان سفر به نیویورک علاوه بر شرکت در نشستها و میزگردهای اجلاس کمیسیون مقام زن ، باتعدادی از مقامات شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگو داشته باشد .

