"نانی" مستحق دریافت کارت قرمز بود

به گزارش خبرگزتاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد سه شنبه شب در حالی که با نتیجه یک بر صفر از رئال مادرید پیش بود با تصمیم "کونیت چاکر" داور ترکیه‌ای بازی، 10 نفره شد و بازی را با نتیجه 2 بر یک باخت. منچستریونایتد با مجموع شکست 3 بر 2 از صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا بازماند.

چاکر خطای "نانی" بر روی "آربلوا" را مستحق اخراج تشخیص داد و هافبک پرتغالی من یونایتد را با کارت مستقیم قرمز جریمه کرد.

"روی کین" در خصوص تصمیم جنجالی این داور گفت: داور تصمیم درستی گرفت. این یک بازی خطرناک بود و جرمه‌اش کارت قرمز است. داور برای اینکه این تصمیم را بگیرد با کمک خود صحبت کرد و چند دقیقه هم طولش داد و سپس تصمیم به اخراج بازیکن منچستریونایتد گرفت.

بازیکن پیشین من یونایتد ادامه داد: فکر نمی‌کنم داور به دلیل اینکه بازیکن رئال نیاز به درمان داشت این تصمیم را گرفت بلکه این نظر کمک داور بود. هواداران منچستریونایتد در حال حاضر بابت این تصمیم نالرحتند اما من فکر می‌کنم داور تصمیم درستی گرفت.

کین گفت: اینکه داور شجاع بود یا نه بماند به کنار اما تصمیم درستی گرفت. همه از اینکه منچستریونایتد اینچنین با بداقبالی حذف شده ناراحتند اما حرکت نانی بازی خطرناک بود و کارت قرمز داشت.