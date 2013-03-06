گزارش تصویری - تشریحی مهر از پیروزی رئال مادرید مقابل منچستریونایتد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان ژوزه مورینیو موفق شدند یونایتد را از پیش رو بردارند و به مرحله بعد صعود کنند. آقای خاص باز هم فرگوسن را شکست داد تا رئال یک قدم دیگر به فتح لیگ قهرمانان اروپا نزدیک تر شود. جدال دو تیم را به روایت تصویر در زیر مشاهده می کنید:





هوادار منچستریونایتد پلاکاردی در دست دارد که روی آن نوشته شده: رونالدو ما می خواهیم تو به یونایتد برگردی! اما امشب گل نزن!





هوادار منچستریونایتد پلاکاردی در دست دارد که روی آن خطاب به کریس رونالدو نوشته شده: به خانه برگرد رونالدو، دلمان برای تو تنگ شده است.





صحنه گل به خودی سرخیو راموس مدافع رئال مادرید که یونایتد را یک بر صفر پیش انداخت.





نانی به دلیل خطا روی آربلوا با کارت قرمز از بازی اخراج شد تا روند بازی بعد از 10 نفره شدن یونایتد تغییر کند.





نانی حتی باورش نمی شد در چنین بازی حساسی روی این صحنه مشکوک از بازی اخراج شود.





ژوزه مورینیو سرمربی رئال هموطن خود نانی را که از بازی اخراج شد دلداری می هد.





گل نخست رئال مادرید که روی شوت سنگین و دقیق لوکا مودریچ هافبک کروات این تیم به ثمر رسید. مودریچ تعویض طلایی مورینیو بود.





رونالدو گل دوم رئال مادرید را با تیزهوشی به ثمر رساند تا دروازه تیم سابق خود را در اولدترافورد باز کرده باشد.





رونالدو بعد از به ثمر رساندن گل بدین شکل دستانش را بالا برد تا به احترام هواداران تیم سابق خود خوشحالی نکرده باشد.





با تصمیم عجیب فرگوسن، وین رونی در ترکیب ثابت یونایتدها به میدان نرفت. آنتونیو والنسیا و اشلی یانگ هم از جمله نیمکت نشینان یونایتد در این بازی بودند.





فرگوسن به شدت به تصمیمات داور ترکیه ای این بازی معترض بود، این در حالی بود که مورینیو با آرامش در حال تماشای عملکرد شاگردانش بود.





هزارمین بازی رایان گیگز با پیراهن منچستریونایتد یکی از تلخ ترین دیدارهای این ستاره 39 ساله ولزی بود.





روی هاجسون سرمربی تیم ملی انگلیس یکی از میهمانان ویژه این بازی بود و جدال یونایتد و رئال را از نزدیک تماشا می کرد.