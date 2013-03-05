رئال مادرید از سد منچستریونایتد 10 نفره گذشت/ دورتموند، شاختار را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حضور نزدیک به 75 هزار تماشاگر ورزشگاه اولدترافورد موفق شد با نتیجه 2 بر یک میزبان خود منچستریونایتد را شکست دهد. در این بازی ابتدا "سرخیو راموس" مدافع رئال در دقیقه 48 ارسال "نانی" را به اشتباه درون دروازه خودی قرار داد تا یونایتد یک بر صفر پیش بیفتد.

در دقیقه 56 بازی داور ترکیه ای در تصمیمی جنجالی و بسیار مشکوک نانی هافبک منچستریونایتد را به دلیل خطای خشن با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج کرد تا یونایتد بقیه بازی را 10 نفره ادامه دهد. تصاویر آهسته نشان می داد که نانی، بدون اینکه آربلوا مدافع رئال را ببیند پایش را برای کنترل توپ بالا آورده بود و به هیچ عنوان از روی عمد پایش را به بدن بازیکن رئال نکوبید.

در دقیقه 66 بازی "لوکا مودریچ" که از روی نیمکت به میدان آمده بود با یک شوت سنگین از پشت محوطه جریمه موفق شد دروازه یونایتد را باز کند و نتیجه را به تساوی بکشاند. تنها 3 دقیقه بعد "کریس رونالدو" ستاره سابق یونایتد روی ارسال "گونزالو هیگواین" توپ را برای دومین بار به تور دروازه شیاطین سرخ چسباند تا رئال 2 بر یک پیش بیفتد. رونالدو بعد از این گل که شاید یکی از مهمترین گل های این فصل او بود به احترام هواداران تیم سابق خود خوشحالی نکرد.

در ادامه فرگوسن، "وین رونی" و "اشلی یانگ" را به میدان آورد اما فشار یونایتد در اواخر بازی نتیجه ای نداشت و "دیه گو لوپز" دروازه بان رئال چندین بار دروازه تیمش را نجات داد. در پایان یونایتد با نتیجه 2 بر یک مغلوب رئال مادرید شد تا از دور رقابتهای لیگ قهرمانان حذف شود.

در دیگر بازی سه شنبه شب دورتموند که در دیدار رفت در اوکراین مقابل شاختار به تساوی 2-2 دست یافته بود موفق شد در خانه و در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه سیگنال آیدوناپارک با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود را شکست دهد و در مجموع دو بازی با نتیجه 5 بر 2 پیروز شده و به جمع 8 تیم پایانی رقابتها راه پیدا کند. در این بازی فلیپه سانتانا (31)، ماریو گوتزه (37) و یاکوب بلاژیکوفسکی (59) گل های دورتموند را به ثمر رساندند.