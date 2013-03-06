همايش ملي سبك سازي و عايق بندي ساختمان در بجنورد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه نخستين همايش ملي سبك سازي و عايق بندي در ساختمان به ميزباني بجنورد و در محل سالن فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي آغاز به كار كرد.

دبير اين همايش در آيين آغازين اين همايش در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: همايش ملي سبك سازي و عايق بندي ساختمان در محورهاي سازه ساختمانی، سبك سازی و وزن ساختمانی، سبك سازی و مصالح نوین ساختمانی، سبك سازی با مصالح بومی و مصالح نوین، عایق در ساختمان، سبك سازی در طراحی لرزه ای سازه ها و سبك سازی از جنبه های اقتصادی، معماری، شهرسازی و اقلیم برگزار مي شود.

كوروش خسرويار اظهار داشت: پيش از اين 143 اثر از سراسر كشور به دبيرخانه اين همايش ارسال شده بود كه پس از داوري 56 اثر براي ارائه در اين همايش انتخاب شد.

وي با بيان اينكه در اين همايش يك روزه يك سخنراني ويژه و پنج سخنراني علمي انجام مي شود، افزود: سخنران ويژه اين همايش، سيدمحمود فاطمي؛ رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي كشور است و در اين همايش علاوه بر سخنراني و ارائه مقالات علمی، پوستر، طرح ها و دستاوردهای صنعتی، نمایشگاهی از تولیدات و محصولات سبك سازی و نیز كارگاه های آموزشی نيز برگزار مي شود.

خسرويار گفت: در برگزاري اين همايش نهادهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، استانداري خراسان شمالي، اداره كل راه و شهرسازي، دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه 9 كشور، شركت سبك سازان شرق خراسان و ... مشاركت مي كنند.

