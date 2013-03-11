احداث اولین زمین چمن مصنوعی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره اظهارداشت: با احداث زمین چمن مصنوعی در کمربندی جمهوری اسلامی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین می توان به اهتمام این ارگان برای توسعه ی مکانهای ورزشی در جنوب شهر تاکید کرد.



وی تصریح کرد: عملیات احداث این پروژه شامل فنس کشی از یکماه قبل آغاز شده و در حال حاضر بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وزیری نژاد، مساحت کلی زمین چمن مصنوعی را یکهزار متر مربع اعلام کرد و افزود: احداث حفاظ اطراف این مجموعه نیز بیش از 800 مترمربع بوده که در حال حاضر در حال انجام است.



این مسئول یادآورشد: تا قبل از پایان اسفند ماه، عملیات فنس کشی و کاشت زمین چمن مصنوعی به اتمام خواهد رسید.



اولین زمین چمن مصنوعی جنوب شهر قزوین در محدوده ی مصلی شهر، کمربندی جمهوری اسلامی روبروی پارک مطهری واقع شده است.



برنامه "شهر مینودری" در قزوین آغاز به کار کرد



دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: برنامه شهر مینودری به همت کمیته فرهنگ شهروندی و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با حضور بیش از 330 دانش‌آموز آغاز به کار کرد.



مهدی کوزه‌گرها در این باره اظهارداشت: در این برنامه که سرآغازی برای اجرای هرچه بیشتر برنامه‌های شهر مینودری با موضوع فرهنگ شهروندی محسوب می‌شود بیش از 330 نفر از دانش‌آموزان و مربیان دبستان دخترانه صدیقه رودباریان حضور داشتند.



وی، در رابطه با برنامه‌های به اجرا درآمده بیان کرد: موضوعاتی شامل حفظ محیط زیست و فضای سبز شهری، توجه به اهمیت بازیافت و تفکیک زباله از مبدأ در قالب شعر، نمایش عروسکی، ترانه و مسابقه برای دانش‌آموزان به اجرا درآمد.



دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: شهر مینودری قصد دارد در مرحله نخست 25 مدرسه مقطع ابتدایی سطح شهر، فرهنگ شهروندی را به کودکان و نوجوانان آموزش دهد.



کوزه‌گرها یادآورشد: این برنامه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه همزمان با 22 و 23 اسفند ماه در دو دبستان دیگری نیز به اجرا در خواهند آمد.



با اجرای برنامه شهر مینودری تا پایان سال جاری، بیش از یک هزار دانش‌آموز مقطع ابتدایی شهر قزوین به صورت مستقیم زیر پوشش آموزش‌های مؤثر شهروندی قرار خواهند گرفت.