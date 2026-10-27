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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

اجرای ۲۲کیلومتر راه روستایی در استان سمنان با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار

اجرای ۲۲کیلومتر راه روستایی در استان سمنان با ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار

سمنان- معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری استان سمنان از اجرای ۲۲ کیلومتر راه روستایی خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه‌ها طی سال جاری دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی موسوی ظهر سه شنبه در بازدید راه های روستایی سمنان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این حوزه اظهار کرد: طی سال جاری عملیات ساخت ۲۲ کیلومتر راه روستایی، نگهداری ۱۰۵ کیلومتر راه، زیرسازی ۳۶ کیلومتر و اجرای ابنیه فنی در ۸۵ کیلومتر از محورهای روستایی انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۵۰ کیلومتر از راه‌های فرعی استان روکش آسفالت شده و در مجموع برای اجرای این پروژه‌ها دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به استفاده از روش های نوین در اجرای پروژه‌های راهداری بیان داشت: استفاده از تراشه آسفالت و احیای مجدد آن برای نخستین بار در استان، از اقدامات شاخص این حوزه است که در سه کیلومتر از محورهای روستایی اجرا شده و توسعه آن با هدف استفاده بهینه از مصالح و مدیریت هزینه‌ها در دستور کار قرار دارد.

موسوی با تأکید بر اهمیت نگهداری پیشگیرانه راه‌ها بیان کرد: روکش های حفاظتی آسفالت از نوع اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ با هدف افزایش عمر مفید روسازی، جلوگیری از گسترش خرابی های سطحی و کاهش هزینه‌های تعمیر و بازسازی راه‌ها در محورهای استان توسعه یافته است.

وی ادامه داد: در هفت ماه اخیر، ۱۲۰ کیلومتر از محورهای روستایی استان سمنان با استفاده از این روش‌ها تحت پوشش عملیات روکش حفاظتی قرار گرفته است.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری استان سمنان، تثبیت خاک با آهک را از دیگر اقدامات نوآورانه این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: این روش برای نخستین بار در محورهای روستایی استان با هدف بهبود مشخصات فنی بستر و ارتقای کیفیت زیرسازی به کار گرفته شده و امسال ۱۵ کیلومتر از محورهای روستایی با این روش تثبیت شده است.

موسوی اضافه کرد: توسعه روش های اجرایی نوین در کنار ساخت و نگهداری راه‌های روستایی، با هدف افزایش دوام مسیرها، ارتقای ایمنی تردد، مدیریت منابع و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی استان سمنان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6991520

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